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投資動能擴增 主計總處報告分析：聚焦在半導體、綠能為主

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
主計總處分析，近年來台灣因半導體與綠能投資增加，導致經濟成長平均3.45%。路透資料照
主計總處分析，近年來台灣因半導體與綠能投資增加，導致經濟成長平均3.45%。路透資料照

台灣半導體產業與綠能的投資金額增加，帶動近年經濟成長！主計總處4日的書面報告分析，近年台灣民間投資快速擴增，主要聚焦在半導體產業與綠能，讓台灣近年來經濟成長率可達3.45%。此外，供應鏈重組使台商回流、在地供應鏈逐漸成形與專利投資增加，都使我國經濟規模擴大。

投資仍有4.9兆

立法院經濟委員會4日邀請國家發展委員會、經濟部、財政部、行政院主計總處等部會就「隨著經濟指標持續上升，企業對未來投資展望樂觀，各單位之因應作為」進行報告。不過因內政委員會也同時排審《選罷法》修正草案，成為藍綠立委們的攻防重點，因此經委會質詢開始沒多久，很快就宣布休息。

主計總處書面報告指出，近年台灣民間投資快速擴增，110年投資規模一舉躍升至新台幣4.8兆元，111年續增至5.4兆元，寫下歷年最高；112年雖受全球產業鏈去化庫存，以及前幾年投資已高的影響，規模降至4.9兆元，仍是歷年次高，顯示投資動能仍有持續支撐。

半導體資本支出破兆

109至112年台灣的平均經濟成長率為3.45%，高於同期間全球平均成長2.2%，顯示經濟體質明顯改善。主計總處分析，台灣民間投資成長的4大原因，主要是供應鏈重組促使台商回流、半導體提升先進製程及在地供應鏈成型、綠能相關產業帶動新投資，還有智慧財產投資穩定擴張。

主計總處指出，依上市櫃公司財報資料，我國半導體製造業資本支出從105至107年約4000億元水準，108年跳升至5400億元以上，年增33.1%；而後增勢延續，111年更破兆元，112年也居相對高檔。如此不僅提升半導體產業競爭力，也吸引國際供應商壯大在台供應鏈，有助維持國內半導體領先優勢。

綠能裝置容量增2.8倍

另外，全球正處能源轉型關鍵時期，綠色低碳能源發展將是驅動經濟發展新引擎，在政府積極推動5+2產業創新計畫與前瞻基礎建設計畫下，再生能源裝置容量持續攀高，105年底起以每年約2位數增幅成長，112年底已近18GW，較105年底增約2.8倍。

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半導體 經濟成長率 綠能 資本支出

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