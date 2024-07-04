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卓榮泰：7月召開經濟發展委員會首次會議 聚焦三大方向

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰4日指出，7月將召開第一次的經濟發展委員會，將有三個工作重點，第一是創新經濟、第二個是均衡台灣、第三個是包容成長，其中青年低薪、居住正義等問題，都會列子計畫、逐步完成。報系資料照。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰4日指出，7月將召開第一次的經濟發展委員會，將有三個工作重點，第一是創新經濟、第二個是均衡台灣、第三個是包容成長，其中青年低薪、居住正義等問題，都會列子計畫、逐步完成。報系資料照。記者曾吉松／攝影

行政院長卓榮泰4日指出，7月將召開第一次的經濟發展委員會，將有三個工作重點，第一是創新經濟、第二個是均衡台灣、第三個是包容成長，其中青年低薪、居住正義等問題，都會列子計畫、逐步完成。

先前卓榮泰就已宣示要成立「經濟發展委員會」，預計近期內就會向外界報告，他今日表示，這個月行政院就會正式籌辦「經濟發展委員會」，但外界質疑這會與經濟部、國發會是否有疊床架屋之虞；他說，「完全不會」，經濟發展委員會是提高到由院長主持的層級，聘請許多外部專家學者做經濟顧問，形成更多元討論，廣納更多意見，而且每個子計劃都有執行的期程。

卓榮泰說，這個月份就會正式召開第一次的經濟發展委員會，從三個方向來執行工作重點，第一就是創新經濟，會以「五大信賴產業」為主強化AI產業化、產業AI化，同時加上金融創新，很多新的金融方式產品會推出，要用普惠金融方式，讓全民共享科技進步；第二個是均衡台灣，會提出140項國家基礎建設，讓它逐步在各縣市完成，同時，西部科技廊帶、東部的交通觀光，會一併在計畫中逐年完成。

第三是包容成長，台灣很引以為傲的就是高科技產業，但是政府會幫助中小微企業做數位轉型、淨零轉型，幫助他們進到AI科技的時代，甚至青年人低薪問題、居住正義等，都會在包容成長當中列為子計劃，逐步的完成。

卓榮泰說，今年台灣經濟成長率預計是3.94%，比去年增加，經濟成長是民眾共同努力的成果，呼籲政府與民間一起把經濟成長果實與人民共享。

AI 卓榮泰 國發會

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