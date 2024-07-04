快訊

性侵女兒至少100次還逼「整形換臉、穿暴露衣」 狼父遭起訴上月卻過世

28名新科中研院士出爐！台積電副總余振華獲工程院士

國科會與瑞典續簽MOU 盼在生技資通訊等領域續合作

中央社／ 台北4日電

國科會今天與瑞典策略研究基金會續簽科技合作備忘錄，盼未來建立更多實質交流與合作。國科會指出，雙方過去5年合作成果備受肯定，包含共同投入固態無鉛鋰電池、下一代無線通信天線技術等多項資通訊、生物科技及材料科學重要領域研究。

國科會今天與瑞典策略研究基金會（Swedish Foundation for Strategic Research，SSF）續簽科學及技術合作備忘錄，由國科會科教發展及國際合作處長葉至誠與SSF執行長霍特曼（Lars Hultman）共同簽署，國科會副主任委員陳炳宇見證，雙方未來將持續推動研究合作與人才交流，強化兩國學術與科技能量結合。

陳炳宇於會談時指出，瑞典為全球頂尖創新國家之一，於多項領域皆扮演領導者，尤其在永續相關議題的實踐，值得台灣借鏡學習。霍特曼表示，樂見雙方學者透過此項合作協議，加強科研合作與交流。

國科會表示，霍特曼這次來台，代表SSF與國科會續簽合作備忘錄，充分顯示相當重視兩國合作關係，此行也將拜會國家實驗研究院、國立台灣科技大學等學研機構進行交流，強化兩國科研鏈結，並期望促成後續更多合作。

國科會（時為科技部）於2019年8月與SSF首次簽署科學及技術合作備忘錄，並與SSF進行雙邊聯合徵案，後於2020年共同核定6群14件雙邊研究計畫，共計14名台灣學者與23名瑞典科學家攜手合作。

國科會指出，雙邊投入固態無鉛鋰電池、下一代無線通信天線技術、更先進的互補式金屬氧化物半導體（CMOS）集成奈米孔生物分子傳感器、芯片尺寸加速器、通信用高級氮化鎵（GaN）器件、以及二維量子光電器件等多項資通訊、生物科技及材料科學重要領域研究。

國科會指出，研究計畫執行期間為2020年至2025年，雖因COVID-19疫情導致初期合作交流受阻，但各計畫於防疫限制解除後，即迅速規劃並完成交流活動，充分顯示雙邊學者對彼此合作瞭解及學習的高度重視。

國科會表示，兩國研究工作文化的差異認知，以及彼此專長的互補性，也是雙邊學者認同合作的附加價值，有助彼此科研與創新相互激盪。

瑞典 生技 資通訊

延伸閱讀

國科會率團訪芬蘭法國 促量子科研國際合作

阿公阿嬤注意！瑞典開全球第一槍 幫帶金孫也可請有薪育嬰假

孫安佐風波不斷！狄鶯「9字暗喻」洩心聲 惹網心疼

國科會淨零碳排放考察團訪問瑞典 學習交流

相關新聞

軍公教調薪！卓榮泰：明年軍公教薪資往合理方向調升

行政院長卓榮泰4日在院會中提到，考量我國近年來經濟穩定成長，預測今年成長率3.94%，拚經濟政府必須帶頭示範，明年度全國...

揮別一度五元！內政部修正「租屋電費新制」規定 預計7月中旬上路

內政部日前修正租屋電費新制規定，內政部4日表示，以用電度數計費，不得超過電費單當期每度平均電價；非以用電度數計費，所收取...

回應鄭麗君 童子賢再談能源：政策應修訂為「展綠、用核、減煤、減氣」

行政院副院長鄭麗君3日重申政府會依法朝「非核家園」邁進，相關核電廠執照到期要停止運轉，對此，「國家氣候變遷對策委員會」副...

卓榮泰：7月召開經濟發展委員會首次會議 聚焦三大方向

行政院長卓榮泰4日指出，7月將召開第一次的經濟發展委員會，將有三個工作重點，第一是創新經濟、第二個是均衡台灣、第三個是包...

聚焦 AI 續保民間投資動能 國發會等四部會政策報告出爐

針對全球復甦動能平疲，如何續保我國投資動能，國發會、經濟部、財政部、主計總處書面報告4日出爐，國發會表示將加速AI產業化...

政院通過公共運輸永續及平權計畫 四年投入200億

行政院4日院會中討論「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」辦理內容，預計將提出四年期計畫，將投入200億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。