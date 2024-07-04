國科會與瑞典續簽MOU 盼在生技資通訊等領域續合作

國科會今天與瑞典策略研究基金會續簽科技合作備忘錄，盼未來建立更多實質交流與合作。國科會指出，雙方過去5年合作成果備受肯定，包含共同投入固態無鉛鋰電池、下一代無線通信天線技術等多項資通訊、生物科技及材料科學重要領域研究。

國科會今天與瑞典策略研究基金會（Swedish Foundation for Strategic Research，SSF）續簽科學及技術合作備忘錄，由國科會科教發展及國際合作處長葉至誠與SSF執行長霍特曼（Lars Hultman）共同簽署，國科會副主任委員陳炳宇見證，雙方未來將持續推動研究合作與人才交流，強化兩國學術與科技能量結合。

陳炳宇於會談時指出，瑞典為全球頂尖創新國家之一，於多項領域皆扮演領導者，尤其在永續相關議題的實踐，值得台灣借鏡學習。霍特曼表示，樂見雙方學者透過此項合作協議，加強科研合作與交流。

國科會表示，霍特曼這次來台，代表SSF與國科會續簽合作備忘錄，充分顯示相當重視兩國合作關係，此行也將拜會國家實驗研究院、國立台灣科技大學等學研機構進行交流，強化兩國科研鏈結，並期望促成後續更多合作。

國科會（時為科技部）於2019年8月與SSF首次簽署科學及技術合作備忘錄，並與SSF進行雙邊聯合徵案，後於2020年共同核定6群14件雙邊研究計畫，共計14名台灣學者與23名瑞典科學家攜手合作。

國科會指出，雙邊投入固態無鉛鋰電池、下一代無線通信天線技術、更先進的互補式金屬氧化物半導體（CMOS）集成奈米孔生物分子傳感器、芯片尺寸加速器、通信用高級氮化鎵（GaN）器件、以及二維量子光電器件等多項資通訊、生物科技及材料科學重要領域研究。

國科會指出，研究計畫執行期間為2020年至2025年，雖因COVID-19疫情導致初期合作交流受阻，但各計畫於防疫限制解除後，即迅速規劃並完成交流活動，充分顯示雙邊學者對彼此合作瞭解及學習的高度重視。

國科會表示，兩國研究工作文化的差異認知，以及彼此專長的互補性，也是雙邊學者認同合作的附加價值，有助彼此科研與創新相互激盪。

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