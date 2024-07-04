產險業推廣農業保險 農金署提高補助獎勵
農金署表示，從今天起，補助產險業開發及宣導農業保險新保單的金額，由新台幣1.5萬元提高為10萬元；業者檢討既有保單有利於農民、提高投保率等，分別給予獎勵金2萬元。
農業部農業金融署發布新聞指出，4日修正「農業部補助及獎勵農業保險保險人辦法」，優化補助與獎勵內容，藉此鼓勵保險人開發新保單及推廣銷售農業保險商品，今天起施行。
農金署副署長周妙芳說明，修正內容包含將產險業者開發及宣導新保單的補助金額，由1.5萬元提高為10萬元；並新增獎勵金，只要產險業者檢討既有的保單內容，變得更有利於農民、可促成保單推廣達一定投保率，或是銷售多張保單等情形，將分別給予獎勵金2萬元，這3者都做到，就可獲6萬元獎勵金。
農金署統計，農業保險已開辦28種品項、44張保單，富邦、明台、台產、國泰、華南、旺旺友聯、泰安、新光、兆豐等9家產險業者，共承作其中37張保單，例如導入智慧科技建構理賠機制，主動監測氣象參數、簡化流程，於最短時間內撥付理賠款，協助農民儘速復耕。
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