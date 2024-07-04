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揮別一度五元！內政部修正「租屋電費新制」規定 預計7月中旬上路

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部4日部務會報安排地政司報告「租屋電費新制」。董建宏表示，行政院已於3日核定「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」修正案，內政部目前正辦理公告作業，預計於7月15日正式生效上路。示意圖／聯合報系資料照片
內政部4日部務會報安排地政司報告「租屋電費新制」。董建宏表示，行政院已於3日核定「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」修正案，內政部目前正辦理公告作業，預計於7月15日正式生效上路。示意圖／聯合報系資料照片

內政部日前修正租屋電費新制規定，內政部4日表示，以用電度數計費，不得超過電費單當期每度平均電價；非以用電度數計費，所收取的電費不得超過電費單每期電費總額，新制預計於7月15日上路，代表房東向租客收取一度5元、甚至6元的時代將告別。但要注意的是，舊租約將不溯及既往，但租賃雙方同意，仍可約定適用新制。

為保障國人租屋權益，促進租屋電費計收公平合理及電費資訊透明，內政部4日部務會報安排地政司報告「租屋電費新制」。董建宏表示，行政院已於3日核定「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」修正案，內政部目前正辦理公告作業，預計於7月15日正式生效上路。

董建宏強調，住宅租賃契約全面適用消保法，租屋電費新制上路後所訂租約，房東如違反規定超收電費者，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬至30萬元罰緩；又仍拒不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰，提醒房東勿以身試法。

地政司報告說明，這次租屋電費新制重點包括以用電度數計費，不得超過電費單當期每度平均電價；非以用電度數計費，所收取的電費不得超過電費單每期電費總額；公共設施電費未申辦分攤併入租屋處電費內者，房東不得額外收取；另外，房東有提供電費資訊義務，房客也可自行向台電申辦查詢電費資訊。

此外，為讓房東房客易於瞭解租屋電費新制規定，地政司已同步製作懶人包及Q&A等資料，放置於內政部地政司網站「租賃條例專區」；另新版租屋電費住宅租賃定型化契約書範本也將於公告後放置官網，供各界查詢使用。同時，將透過各地方政府、租賃住宅服務業及不動產經紀業公會，以多元管道加強對外宣導，提醒民眾廣為使用新版租賃契約。

董建宏最後裁示時表示，為利租賃雙方可以在市售各通路購得新版住宅租賃契約書使用，除請地政司儘速邀集坊間銷售租約的通路商及印刷商，協調舊版契約書下架、新版契約書印製及上架作業外，也提醒民眾簽訂租賃契約時，宜善用內政部新版的租賃契約，簽約前務必詳閱契約書內容，以確保自身權益。

供電 內政部 房東 租屋 電價 電費

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