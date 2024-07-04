環部：SRF為全國一致標準 加嚴戴奧辛、重金屬

關於外界質疑環境部預告SRF相關草案，有為桃科3廠「量身打造」之嫌；環境部強調，草案為全國一致性法規通盤檢討，針對戴奧辛、重金屬加嚴管制，並無對建造中或未建造完成對象量身打造。

環境部6月預告3項空污法修正草案。媒體報導，桃市府認為草案針對桃園科學園區3家新設SRF（固體再生燃料）廠，被定義為「既存」鍋爐，無需比照最新標準，將引發重大爭議。

環境部於今年6月預告修正「公私場所固定污染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」、「公私場所固定污染源燃料混燒比例及成分標準」及「鍋爐空氣污染物排放標準」3項草案。

環境部今天發布新聞稿表示，3項草案涉及規範SRF使用廠內容，針對國內現階段運作中的使用廠檢討相關污染管理，包含明定源頭SRF燃料成分、限制可使用SRF燃料設備形式、強化防制設備應具備效能，同時就空氣污染排放標準（如戴奧辛、重金屬）進行加嚴管制。

環境部強調，草案為全國一致性法規通盤檢討，並無針對建造中或未建造完成對象量身打造。

環境部於6月17日成立SRF體檢輔導團，由環境部資源循環署、大氣司、環境管理署、國家環境研究院等單位各推派2名學者，逐一檢視製造及使用廠。

環境部長彭啓明表示，預計8月底、9月初就能完成SRF體檢初步報告；報告出來後3個月內會完成SRF的管理辦法，有更嚴格的規範；今年底前就會完成SRF發展白皮書，長期而言是希望業界自行組成聯盟，從製造到使用端自立提出完整規範，促成產業良好發展。

環境部表示，歡迎各界針對預告草案不吝提供建議，也將邀集各界再次研商，以建構SRF轉廢為能良好的環境，減少民眾疑慮及維護環境品質。