聚焦 AI 續保民間投資動能 國發會等四部會政策報告出爐

針對全球復甦動能平疲，如何續保我國投資動能，國發會、經濟部、財政部、主計總處書面報告4日出爐，國發會表示將加速AI產業化、產業AI化；經濟部則強調為因應AI投資熱潮，將確保電力供應穩定，同時滿足企業綠電需求。財政部則是增訂產創條例第10條之2，提供居國際供應鏈關鍵地位之公司租稅優惠，強化國際競爭優勢。

立法院經濟委員會今日邀請國發會、經濟部、財政部、行政院主計總處等相關部會就「今年以來民間投資展望日趨樂觀，各部會續保投資動能之政策作為」進行專題報告，不過因內政委員會排審選罷法修正草案，成為藍綠攻防重點，經委會宣布休息。

主計總處表示，最新預測今年民間投資實質成長1.52%，較2月預測上修0.07個百分點，且隨AI等新興科技應用蓬勃發展，相關需求強勁，預料廠商將加碼在台投資，如台積電（2330）持續新增CoＷoS先進封裝廠、2025年2奈米產能將量產、預估2026年推進至埃米製程等，以及近期多家國際大廠相繼宣布投資台灣，整體民間投資成長動能可期。

國發會指出，將從創新經濟激發產業投資商機、充裕具國際競爭力的產業人才，以及協調推動資金投入國家建設與重點產業等三面向，打造投資的經濟成長的正向循環。

國發會表示，政府已將半導體、AI、軍工、安控、次世代通訊，列為未來布局全球的「五大信賴產業」，國發會將統籌經濟部、數發部、國科會等部會共同推動，以半導體、AI產業，驅動百工百業發展，並打造軍工、安控、通訊生態系，促進價值鏈整合，以吸引投資及帶動經濟成長。

此外，國發會還提到，服務業、中小企業及傳統產業在經濟體系中扮演舉足輕重的角色，未來政府將透過數位效率化與資本效率化等方式，均衡產業發展，也將協助服務業發展產業控股，提升企業國際競爭力。另，國發基金也規劃與數發部合作，匡列經費100億元投資數位產業專案，以挹注產業所需資金。

經濟部則將射四箭續保投資動能，書面報告指出，首先將協助產業智慧及低碳轉型投資，目前正著手規劃產創條例第10條之1修正，研議擴大投資抵減範疇，同時提供中小企業低利優惠融資貸款，鼓勵購置節能減碳相關設備，協助投資建（擴）廠、購置設備等，以對應當前全球數位及淨零轉型趨勢。

第二則是因應AI新興技術發展，經濟部已考量未來用電成長需求，除將台商回流、半導體產業、電動車等用電估算在內，透過訪談瞭解業者資料中心設置及用電規劃，初步評估2028年以前，年均用電成長將從2.03%上升至接近3%。

經濟部並指出，今年底前將新增燃氣機組443萬瓩，未來亦將持續增加新的燃氣機組，扣除除役的機組後，預估不含再生能源，機組裝置容量於2030年前淨增加910萬瓩，預估2030年前用電需求將成長700萬瓩，相較之下尚有200萬瓩之餘裕。另，也將持續擴大風、光電等再生能源建置，以滿足企業綠電需求，同時調度儲能、水力、抽蓄等設施調節，結合各種需量反應等需求面管理措施，全力確保供電無虞。

第三箭是培育AI人才，讓台灣在AI時代更具競爭力，其四則是擴大對外招商，帶世界走進台灣。

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