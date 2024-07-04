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富邦投顧：中國大陸穩定經濟政策密集推出 留意新質生產力類股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2024富邦財經趨勢論壇年中場，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，中國穩定經濟政策密集推出，留意新質生產力類股；但中國大陸市場潛在風險須留意地緣政治壓力，是否再燃通膨危機。

因需求恢復有限及價格處於低檔，加上地產類股業績壓力較大，去年上證企業獲利明顯衰退。今年3月兩會後，穩定經濟政策密集推出，例如，消費品以舊換新政策、房地產優化增量計劃，將帶動企業獲利，其中，舊換新補貼力度大增，消費產業獲利將顯著提升，而在人工智慧與政策發展之下，資訊產業下半年展望樂觀。

陸股整體內憂外患仍存在，資金仍面臨持續外流局勢，主要是2021年爆發恆大危機之後，中國大陸房價及房產投資快速惡化，而房地產投資又占中國大陸投資達三分之一。投資不振拖累就業及購買力，造成的通貨緊縮進一步影響消費意願。此外，美中對抗持續升高，2022年起股票及債券的外國資金陸續撤出，去年第3季直接投資也開始轉為淨流出。

由於今年兩會政府工作報告首度將加速發展新質生產力列為目標，加上十四五規劃重點推展「人工智能+」行動，新材料、新能源產業、AI、人形機器人等產業的發展可留意。

針對市場潛在風險，蕭乾祥提醒，最新國外基金經理人票選最擔心的風險為通膨及地緣政治衝突。4月以色列與伊朗相互攻擊，推升地緣風險與國際油價，影響通膨降溫機會。未來若情勢危急，伊朗封鎖荷姆茲海峽，油價恐重返高位。

同時，美國今年將迎來總統大選，目前民調陷入膠著，英國經濟學人智庫把川普當選美國總統列為極高度的風險，主要考量為川普揚言要提高關稅，貿易戰風險恐回升。同時，移民政策若全面收緊，部份行業人員招募將轉趨困難，恐推升薪資。

此外，全球極端氣候也將干擾供應鏈，造成經濟的損害，像是去年夏天全球氣溫創下歷史新高，巴拿馬運河水位劇降，目前平均每日通行量是正常的三分之二。美國德拉瓦大學發布報告指出，氣候變遷導致2022年全球經濟損失1.8%，標普公司最新的研究也指出，若2050年之前未將氣溫上升控制在2.1°C之內，全球GDP每年將因此減少4.4%。

疫情後居家工作型態增加，衝擊商業不動產需求，美國辦公室空置率提高至兩成，2023年商用不動產價格指數下跌一成。大型銀行對商業不動產放款金額控制在持平水準，但小型地區銀行去年初以來增加1,300億美元的放款，在空置率上揚、價格下跌的情況下，仍須留意中小銀行的流動性風險，以及是否擴大至銀行體系，造成股市動盪。

美國 通膨 風險

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