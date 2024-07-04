軍公教調薪！卓榮泰：明年軍公教薪資往合理方向調升
行政院長卓榮泰4日在院會中提到，考量我國近年來經濟穩定成長，預測今年成長率3.94%，拚經濟政府必須帶頭示範，明年度全國軍公教薪資待遇會往合理方向調升，並指示行政院人事總處邀集相關部會，立即啟動明年軍公教員工待遇調整機制。
行政院發言人陳世凱在院會後記者會上轉述，卓榮泰在院會中針對2025年軍公教員工待遇調整提示。在正向經濟指標背後，是所有國人努力成果，考量我國近幾年來經濟穩定成長，以今年為例，預測經濟成長率3.94%，「在這個正向經濟指標的背後，是所有國人共同努力的成果」。
卓榮泰說，拚經濟政府必須帶頭示範，因此，明年度全國軍公教薪資待遇會往合理方向調升，希望民間企業也同樣將經濟成果分享給每一位員工，讓更多國人獲得實質加薪，共享經濟成功。卓榮泰也在院會指示人事總處邀集相關部會，立即啟動明年軍公教員工待遇調整作業機制。
至於何時能做出決定？陳世凱補充指出，軍公教調薪有一定機制，趕得上明年度中央政府總預算提出時間，七月底前會定案，一定會完成相關的程序，此次調薪是希望政府當調薪領頭羊，希望民間同樣讓所有員工共享經濟發展成果；至於是否將基層軍公教代表納入討論會議，他說，還沒定案，會再和人總討論。
現行軍公教待遇調整機制，是由人事行政總處綜整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準以及政府財政狀況等衡酌因素，擬具研析方案，提請軍公教員工待遇審議委員會討論，再簽陳行政院政策決定是否調整。
根據行政院人事行政總處資料，軍公教近五次調薪，包含2005年、2000年、2018年都是調整3%，2022年、2024年則調整4%。
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