政院通過公共運輸永續及平權計畫 四年投入200億

行政院4日院會中討論「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」辦理內容，預計將提出四年期計畫，將投入200億預算提出11項推動策略及34項行動方案，其中可歸納為四大政策主軸，公共運輸復原與健全、人本及交通平權、智慧公共運輸與數位管理、推廣低碳與綠色運輸等。

根據交通部對各公共運具近年來運量變化所做分析，疫情期間公車駕駛員流失與部分路線停駛或減班，導致疫後公車運量恢復情形緩慢，目前僅有疫情前近8成左右。交通部雖藉由防疫紓困措施及辦理「公路公共運輸服務升級計畫(110-113年)」得以將公車路線停駛、減班及不續營等棘手問題獲得控制，軟硬體設備亦持續有所精進，惟考量公車業者剛從疫情帶來之嚴重衝擊中脫離，經營體質尚未復原，致營運態度傾向保守，拓展業務能力不若以往，亟需政策協助輔導。

交通部指出，「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」4年計畫200億元提出11項推動策略及34項行動方案來因應，可歸納為四大政策主軸：公共運輸復原與健全、人本及交通平權、智慧公共運輸與數位管理、推廣低碳與綠色運輸，預期透過計畫執行至117年底，6歲以上人口每萬人搭乘公路公共運輸次數相較於111年成長54.4%、偏鄉地區97%住戶可在500公尺範圍內使用公路公共運輸(112年91.97%)、全國公車無障礙車輛比率可達63.5%(112年58.08%)等。協助地方政府及公車業者健全經營體質、提升公共運輸服務品質及擴充服務量能，以利促進低碳與綠色運輸、落實人本與交通平權理念等重要政策，並帶動產業升級。

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