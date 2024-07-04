政院通過護理人力12項策略計畫 推動三班護病比入法

行政院4日召開院會，會中通過「護理人力政策整備12項策略計畫」，該計畫實施期間為2025年至2028年，衛福部將推動三班護病比入法，優先投資護理人力整備，透過人力培育、正向職場與薪資改善3大方向12項策略，建立醫院護理留任正循環的機制，並促進領照護理師執業的最大化。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說明，此次的12項計畫中包括，護理人力增額培育；國考增次題務精進；教考用協力整合平台；三班護病比達標醫院獎勵；友善護理職場典範認證；護理新手臨床導師制度；智慧科技減輕護理負荷；擴大住院整合照護計畫；夜班護理人員直接獎勵；多元彈性自主執業；公職護理師比例調升；護理薪資結構合理透明。

衛福部表示，落實三班護病比是醫療服務的必要條件，以建立護理照護合理負荷，引領醫院護理人力留任能正向循環。三班護病比標準制度已於今年3月1日正式實施，為鼓勵醫院優先增加充足的護理人力，先推動整體三班護病先達標先獎勵，醫院可因地制宜以醫院整體最大化的人力考量作差異性的留任措施，如白班、急診、特殊病房、護理主管、專科護理師等。

另因應護理人員三班輪值工作方式面臨家庭工作無法兼顧而離職之因素，以夜班獎勵推動夜班專責護理制度，讓醫院護理師可以因不同人生歷程選擇不同的班別制度，降低日夜輪替現象。

針對夜班專責護理制度，衛福部次長林靜儀表示，目前已經在推動中，預算編列40億元，但由於目前預算來源是由健保這邊支付，未來將會向行政院爭取改由公務預算支應，此政策目的就是希望能夠讓護理師的生活需求能夠被滿足。

至於夜班津貼的補貼狀況，由於此計畫已經在今年上路，目前的發放標準如果以地區醫院來看，小夜班每班500元，大夜班則可以領到900元，如果是區域醫院則是小夜班550元、大夜班950元，醫學中心則是小夜班600元、大夜班1,000元。

此外，衛福部表示，也將透過護理新手臨床導師制度、行政院友善護理職場典範認證等，發展護理人員更多元彈性可自主選擇不同的執業模式，使領照護理師的執業彈性可近；同時，引領醫院護理照護流程智慧創新，並盤點政府支付及獎勵護理相關費用，確保合理反應在醫院護理薪資福利措施等，以有效留任護理人力。

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