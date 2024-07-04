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國發會射3箭強化投資 引導資金投入建設及重點產業

中央社／ 台北4日電

台灣經濟體質轉變，投資重拾動能是一大推力，國發會也將射出政策3箭，包含激發產業投資商機、充裕具國際競爭力的產業人才，以及協調推動資金投入國家建設與重點產業，確保投資動能延續。

立法院經濟委員會今天邀請國家發展委員會、經濟部、財政部、行政院主計總處等相關部會就「隨著經濟指標持續上升，企業對未來投資展望樂觀，各單位之因應作為」進行報告，不過因內政委員會排審選罷法修正草案，成為藍綠攻防重點，經委會宣布休息。

根據國發會書面報告，依主計總處預測，今年民間投資可望逐季增溫，全年實質成長率1.52%，主因是國內半導體廠商為維持技術領先，持續擴充先進製程及高階封測產能，加上企業邁向淨零轉型，綠能與節能減碳設備等投資態勢延續，航空業者也因應跨境旅遊商機，增購運具，均挹注民間投資動能。

國發會表示，為了延續投資動能，政策將朝3大面向著手，首先，激發產業投資商機。作法涵蓋推動五大信賴產業發展，均衡服務業、傳產及中小企業等產業發展，以及打造創新創業雨林生態系。

扶植新創方面，國發會指出，將透過結合創新學程、鼓勵博士生創業、提供業師諮詢輔導等方式，提供投資方更多優質投資案源。另外，國發基金規劃與數位發展部合作，匡列經費新台幣100億元投資數位產業專案，以挹注產業所需資金。

第二，充裕具國際競爭力的產業人才。國發會表示，除了規劃透過產業人才盤點進行策略性國際獵才，並持續蒐集國際人才來（留）台工作、簽證、居留、租稅、社會保障等面向問題，進行攬才法規鬆綁。

三是協調推動資金投入國家建設與重點產業，國發會表示，為了擴大引導民間資金投入國家建設與產業發展，國發會持續徵詢民間專家意見，並會同相關部會，檢討現行公共建設導入促進民間參與的相關機制，引導保險業資金投入公共建設及產業，作法包括增加促參案源、提供投融資協助、發行永續發展債券及推動基金架構REITs等多元作法，提升國家資源有效運用。

國發會表示，政府將持續完備國內投資環境，同時在既有半導體及資通訊的優勢基礎上，推動創新經濟，充裕產業所需人才，並加快引導國內外資金投入策略性產業、基礎建設等，挹注經濟發展的新活水。

半導體 國發會

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