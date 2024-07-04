投資動能擴增 主計總處：半導體、綠能成推力

近年台灣經濟成長表現亮麗，民間投資穩健成長，主計總處分析投資重拾動能的4大關鍵，除了供應鏈重組促使台商回流，半導體產業提升先進製程、綠能產業帶動新投資，也是重要推力。

立法院經濟委員會今天邀請國家發展委員會、經濟部、財政部、行政院主計總處等相關部會就「隨著經濟指標持續上升，企業對未來投資展望樂觀，各單位之因應作為」進行報告。不過因內政委員會排審選罷法修正草案，成為藍綠攻防重點，經委會宣布休息。

根據主計總處書面報告，近年台灣民間投資快速擴增，110年投資規模一舉躍升至新台幣4.8兆元，111年續增至5.4兆元，寫下歷年最高；112年雖受全球產業鏈去化庫存，以及前幾年投資已高影響，規模降至4.9兆元，仍是歷年次高，顯示投資動能有支撐。

進一步觀察109至112年的台灣平均經濟成長率為3.45%，高於同期間全球平均成長2.2%，也是亞洲四小龍之首，經濟體質明顯改善。

主計總處分析台灣民間投資成長因素，點出4大關鍵，一是供應鏈重組促使台商回流，二是半導體產業持續提升先進製程及在地供應鏈成型，三是綠能相關產業帶動新投資，四是智慧財產投資穩定擴張。

主計總處指出，依上市櫃公司財報資料，半導體製造業資本支出從105至107年約4000億元水準，108年跳升至5400億元以上，年增33.1%；而後增勢延續，111年更破兆元，112年也居相對高檔。

主計總處表示，投資轉化成產能，不僅提升半導體產業競爭力，也吸引國內業者及國際供應商壯大在台供應鏈，有助維持國內半導體領先優勢。

主計總處接著指出，全球正處能源轉型關鍵時期，綠色低碳能源發展將是驅動經濟發展新引擎。為了提升能源自主，政府積極推動5+2產業創新計畫與前瞻基礎建設計畫，公、私部門合力布建綠能設施等營建及設備投資，再生能源裝置容量持續攀高，105年底起以每年約2位數增幅成長，112年底已近18GW，較105年底增約2.8倍。

商品推薦