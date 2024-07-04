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跳電禍首是松鼠等小動物？台電粉專：絕不是找小動物來扛原因
近來各地頻傳跳電事件，台電多次說明原因時直指禍首是松鼠等小動物，不時遭外界諷刺。台電粉專今日貼文強調，絕不是找小動物來扛原因，並表示各國電業均有動物誤觸引發跳電情況，台電將持續改進防範措施，例如推動線路披覆計畫、增加樹木修剪、安裝驅鳥器及防鼠網等。
桃園日前連續二天無預警跳電，影響地方重要醫療院所運作及近5千戶民眾生活。台電事後調查原因是松鼠惹禍，經濟部長郭智輝赴立法院備詢也表示跳電狀況沒有以前多，「是媒體較積極報導」；桃園市議員、國民黨智庫副執行長凌濤酸說「可點名到小動物已經快用完了」，直指台灣已進入大缺電時代，質疑「防治小動物就能防止台灣缺電」？
台電粉專指出，事實上，停電次數十年來已減七成。從2012年的21019次持續降低至2023年6133次，跟2022年的8140次相比，2023年降幅亦達近25%，是改善幅度最大的一年。
至於其中「小動物」引發停電事故，與2015年的高峰相較，2023年已減少至1077件，九年減少2000件以上。
台電粉專強調，全台配電網絡結構複雜，從發電廠經過變電所及輸電設備等，才能將電力送到用戶家中，這麼多的電力設備難免會因為老舊或外力影響受損，導致局部短時間跳電，經過快速搶修後即可復電，「跟缺電是完全無關的」。
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