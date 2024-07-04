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統一發票3-4月千萬獎5張未領 買運動飲料幸運兒快現身

中央社／ 台北4日電
財政部表示，113年3、4月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，至今均各有5張未領。圖／聯合報系資料照片
財政部表示，113年3、4月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，至今均各有5張未領。圖／聯合報系資料照片

財政部表示，113年3、4月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，至今均各有5張未領。未領的千萬大獎發票包含台中市西區的台糖「蜜鄰便利超市」，開出26元運動飲料發票。

此外，兌領期限只到明天的113年1、2月期特別獎、特獎中獎發票，還各有3張及5張未領。

民國113年5、6月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的3、4月特別獎及特獎中獎發票，均各有5張未領獎，兌領期限至今年9月5日。

據財政部統計，截至目前，3、4月期未領的特別獎（1000萬元）發票一共5張，包含新北市土城區學府路上的market便利購家樂福超市，開出65元發票；Uber Eats開出34元發票；台中市西區忠明南路上的台糖「蜜鄰便利超市」，開出26元運動飲料發票；雲林縣口湖鄉中正路上的中油，開出1224元發票；高雄市楠梓區右昌街上的統一超商，開出51元發票。

未領特獎（200萬元）發票也有5張，包含台灣大哥大開出599元電信費；foodpanda開出43元發票；台灣大車隊開出1178元發票；宜蘭縣冬山鄉冬山路上的全聯福利中心，開出641元發票；嘉義市西區文化路上的萊爾富，開出85元菸品發票。

此外，113年1、2月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，至今各有3張及5張未領，財政部提醒民眾在今年7月5日前完成兌領，以免成過路財神。

財政部統計，1、2月期未領的特別獎（1000萬元）發票一共3張，包含桃園市桃園區中山路上的中油加油站，開出汽油125元發票；新北市土城區金城路上的金城立體停車場，開出60元停車費發票，以及高雄市前鎮區廣西路上的全家便利商店，開出246元發票。

未領特獎（200萬元）發票則有5張，包含台北市中山區八德路上的大潤發，開出的食品等721元發票；新竹縣芎林鄉文明路上的中油加油站，開出汽油800元發票；Uber Eats開出36元外送費發票；台南市中西區民族路上的統一超商，開出食品35元發票，以及高雄市美濃區美泰百貨開出136元發票。

統一超商 財政部

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