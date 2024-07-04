國內碳權最快9月交易 環境部：須繳規費完成程序

國內碳權交易管理辦法發布，預計8月15日施行，最快9月就能有首筆交易。環境部提醒，拍賣、交易碳權都有相關規費，若缺漏規費，可能會導致交易程序無法完成。

環境部7月1日發布「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，明定減量額度（碳權）在持有、交易或拍賣、成交及使用註銷等各個階段相關規範，條文共38條，將於8月15日施行，預估最快9月底就能有首筆交易。

關於交易、拍賣的注意事項，環境部氣候變遷署科長高俊璿告訴中央社記者，簡單來說是提醒買方和賣方，需要繳交的規費不要缺漏；若是缺漏規費，可能就會造成交易程序無法完成，也就不能取得碳權。

高俊璿說明，在買方部分，交易需要支付的項目包含手續費、價款，若是想要以拍賣的方式購得碳權則須先預繳保證金。

值得一提的是，賣方要繳交營業稅。高俊璿表示，主要是在跨部會討論時，定義「碳權」是類似「再生能源憑證」，碳權提供者如同提供像勞務般的無形資產，所以才要繳營業稅，這部分是依財政部規範辦理，繳納對象也是給財政部。

至於拍賣所繳交的保證金，高俊璿指出，主要是確保拍賣能完成的制度，若買方得標後卻反悔，就會沒收保證金；但若買方依程序走完，保證金是可以抵價款的。

事業單位遇到整併的相關規範方面，高俊璿解釋，若A單位被B單位完全併購，原A單位所持有的碳權，由B單位提出申請，將A的碳權歸戶給B；若A、B雙方只是股份占比不同，整併成1家公司，則可以由雙方自行約定碳權如何分屬，不一定會依股份比例切割。

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