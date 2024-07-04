童子賢回應鄭麗君「綠能10%超越核能」：仇核弄錯方向

對行政院副院長鄭麗君3日提到綠能發電量已經超越核能的談話，和碩（4938）董事長童子賢對此表示，綠能勝之不武，綠電不是用來「取代核能」的，綠能是用來「減少碳排」以防止地球暖化為目標的，「仇核、恨核」是弄錯方向，因此他鄭重呼籲，「地球暖化才是全民公敵，核能不是」，應該讓核能與綠能攜手合作！

童子賢被問到對鄭麗君談綠能發電比已達10%，他回應，雖跟鄭副院長熟識，但兩人能源觀點不同，他表示，現階段的核能歷經折騰與刻意停機，故把綠能與核能數字做比較，勝之不武。其中綠能還包含了日治時代與二蔣時代留下的水力發電設施（佔2.5%），加上這些古老設施，在很勉強的情況下贏了核能，其意義不大。

童子賢表示，人類文明受到地球暖化威脅，暖化才是全球公敵，核能不是。而且核能可以是減少碳排的盟友，且台灣目前只有勉強剛越過10%的綠能，進度嚴重落後。別忘了其中2.5%綠能是「古典的綠能」水庫發電，另外有1%左右可疑的「來源不明的生質燃料」（可能是焚燒垃圾廢棄物，卻誤報成生質能燃料）才勉強拼湊出10%過關。

童子賢表示，能體會不是政府過去不努力，但是要「認份」體會台灣的條件，善用最佳策略。他表示過去8年政府真的很努力，但綠能進度也真的只有一點點（比起國際，甚至比起中國大陸成績都差），但他仍贊成該繼續推動綠能，但是往前走其實困難重重，台灣必須承認、體會、自省、忍辱負重……，因為台灣地狹人稠，綠能很困難，勉強堅持只會減碳繼續落後，高度排碳讓台灣成為地球暖化的幫兇。

他拿出數據顯示，統計2023年全年不計核能，台灣只有不到11%的綠能（包括可能是燃燒廢棄物垃圾當作生質能的1%）。而歐盟已經有近69.7%不排碳發電，瑞士100%不排碳發電，這些高零碳排發電國家的背後真相是：他們都是使用了高比例的核能。不過，童子賢表示，他也不認為該讓核能獨大，故確實感謝王美花部長的努力與小英總統的努力推動綠能。

童子賢舉例，歐盟使用核能23.3%，太陽能才貢獻8.6%。瑞士也使用核能34%～50%，用太陽能才7.2%。歐洲保護了優美環境，瑞士更是保護了青山綠水，童子賢說：誰說核能不能與狹窄國土共存？比利時用了34.4%核能及8.8%太陽能，而其中瑞士、比利時的國土面積接近台灣。

童子賢指出，瑞士等國家因為好好的應用核能，使得煤炭燃燒發電得以大量減少，改善了空氣品質，也避免了到處設置太陽能板去破壞森林、影響農業。

面對台灣綠能發電比處在11%邊緣，燃燒煤炭、天然氣及石油卻達到84%，後者會持續汙染環境，若今明年就將核三廢除，則汙染還會再增加5～6%，童子賢呼籲：核能是防止地球暖化的綠能的盟友，觀念全球適用，他因此希望再一次呼籲「地球暖化才是全民公敵，核能不是！」期望減少台灣碳排，為了盡一份心力防止地球暖化，讓核能與綠能攜手合作。