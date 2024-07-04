限縮保險業海外投資 恐推升新台幣

立法院財委會昨（3）日審查保險法相關條文，擬將保險海外投資上限，由現行可運用資金45%降至25%，一旦拍板，將有逾9兆資金回流台灣；對此，立委詢問央行副總裁嚴宗大，新台幣匯率是否會升值到24至25元，或25至26元兌1美元？嚴宗大回應，主要是國內債市沒有那麼大的胃納量（指壽險資金回台投資債券籌碼不足）。

國內匯市昨日爆量貶值，新台幣匯率終場貶值0.5分，收32.632元，連三貶並為逾兩個月新低，總成交量為24.705億美元；央行統計顯示，近三個交易日以來，新台幣匯率累計貶值1.82角。

對於7月以來，新台幣匯率維持貶值趨勢，嚴宗大坦言，新台幣匯率近期走貶，主要是國際美元走強，及外資出脫台股所致。

立委林德福詢問，央行如何看待新台幣匯率的貶勢，嚴宗大回應，主要原因有二，除國際美元持續走強外，最近外資持續出脫台股，也是關鍵主因。至於新台幣匯率何時能止貶回升？嚴宗大回應，央行會致力維持匯率的穩定，新台幣匯率不論是貶太多或升太多，央行都會進場調節。

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