金管會：台美利差擴大、避險成本增加 引導資金回台時機正好

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
近年台美利差擴大、避險成本增加。 聯合報系資料照
近年台美利差擴大、避險成本增加。 聯合報系資料照

金管會主委彭金隆昨（3）日說，近年台美利差擴大，避險成本增加這兩大因素，使保險業投資海外風險正在加大中，要讓保險業資金回台，其實現在是一個最好時機，若公建有案源的話，可讓壽險業投資動機更強。

他認為應該趁此機會，去研擬如何擴大公建案源，可讓保險業資金留台建設台灣，也可幫保險業去化資金，降低保險業經營風險等三大效益。

立委林德福昨日在財委會上質疑為何近20年來保險業投資公建不如預期？立委伍麗華則詢問如何規劃引導保險業投入公建？

彭金隆坦言，過去20年來，保險業面對低利環境，投資在國內報酬率低，其次，2002年又銷售高利率保單，使資金不得不移到海外，賺取利差、彌補虧損，「但目前情況已改變了，正是討論投資公建的時機」。

如何引資投入公建？彭金隆說，他觀察國外一些例子，如電廠將未來跟民眾收費的未來收入做一個證券化，又或是將快速道路收費做現金流安排，民間參與也非常高，一些在台灣從未出現過標的，都可以做參考。

保險 壽險業

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