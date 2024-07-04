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促保險業投資公建 彭金隆：案源要夠

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會主委彭金隆指出，現在正是引流壽險資金回到台灣的好機會。記者黃義書／攝影
金管會主委彭金隆指出，現在正是引流壽險資金回到台灣的好機會。記者黃義書／攝影

金管會主委彭金隆昨日立院備詢時指出，台美利差擴大，匯率波動擴大，現在正是引流壽險資金回到台灣的好機會，此時如何擴大案源，讓保險業資金回到台灣，也可降低保險業風險。

立法院財委會昨日就「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」專題報告，金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、央行副總裁嚴宗大，以及國發會、經濟部、交通部官員列席。

國民黨立委林德福指出，資金在公共建設的占比，僅占可運用資金百分之○點四二而已，詢問金管會看法及對策；彭金隆認為，壽險業資金先前因為台美利差偏低，匯率相對穩定，因此，保險業會往國外投資，但現在台美利差擴大，匯率波動擴大，因此現在是引流壽險資金回到台灣的好機會。

他也表示，金管會已採取對策，例如調整國內投資公建的資本係數，希望以此發揮誘因，但重要的是案源，而且若案源充足，不只保險業，國人也能投資國內。他表示，在投資公建上，保險業有其成本運用自主性，政府則負責營造有利其發展的環境。

國民黨立委羅明才則提案，將壽險業者海外投資上限從百分之四十五降至百分之二十五，對此，彭金隆表示，估計約有九兆元資金會回流台灣，他也表示，由於保險法上已賦予保險業者資金可直接投資股市及房市，因此，一旦九兆資金大舉匯回，不利於房市降溫，而且大筆資金匯回，也會對匯率有衝擊。

彭金隆表示，現在保險業總體資產三十二兆元，因此若通過百分之四十五降至百分之二十五的修法，有九兆多元海外投資的金額必須減少、回來台灣，這樣的調降使壽險業者必須做海內外配置轉變。

央行副總裁嚴宗大也表示，台灣是經常帳順差的國家，應讓資金投資到國外，不論是保險業或政府資金去投資國外，都是平衡經濟的作法。

吳秉叡質疑，若九兆元資金匯回，新台幣兌美元匯率不但可能大漲到二十五、二十六元，甚至美國還會說台灣操縱匯率，而且股市、房市還會被九兆元資金淹沒。

彭金隆說明，壽險業在海外的投資，多以長期固定收益的投資，尤其債券為主，倘若回來的話，債市規模恐怕也很難容納，另外資金會否走到股、房市，更難預期，因為這些就是保險業可投資的項目。

彭金隆進而指出，通常業者投資海外債券，持有到十年的話，第十年會回本，但突然中途解約賣出，會蒙受巨大損失，所以金管會對投資上限調整持保留態度，維持現狀較為安全。

保險 壽險業

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