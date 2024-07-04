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移工維修台電設備？勞動部：待了解

聯合報／ 記者葉冠妤陳儷方／台北報導

近日各地陸續傳出跳電，經濟部長郭智輝日前在立院備詢時表示，因台電設備老舊或某地區大量人口移居，造成負荷變大，所以產生跳電，會加強民生用電的妥善率，但因為人力有限，現在要跟跨部會協商，可能要從國外引進移工。對此，勞動部長何佩珊表示，目前訊息還不完整，要再跟經濟部進一步了解、討論。

經濟部長郭智輝日前表示，台電的供電妥善率應該提高，將跨部會與勞動部協商引進外籍移工，協助台電加速老舊設備汰換，提高妥善率。台電發言人副總蔡志孟表示，設備維修承攬商的人力老化問題嚴重，平均年齡六十歲，甚至六十七歲，而且未來年紀還會愈來愈大，從事外線工作的風險也會比較高。

因為工作辛苦，年輕人投入電力設備維修工作的意願偏低，缺乏新血加入，因此台電想引進移工補充人力，蔡志孟說，引進的外籍移工是補充承攬商的人力，不是補充台電的人力。

至於承攬商需要多少外籍移工才夠補足維修能力，蔡志孟表示，需要一些時間盤點，同時，也不是人力來了就能立刻上到第一線工作，需要經訓練並且取得相關執照，才能從事電力設備的維修。

根據現行法規，台灣目前並未開放能源業引進移工，台電僅能引進營建業移工從事如變電所等工程。何佩珊強調，目前訊息還沒很完整、清楚，會再跟經濟部進一步了解詳細情況、討論。

台電 移工 經濟部

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