因應AI用電增長 國泰金李長庚籲：翻新淨零路徑

台灣要發展AI（人工智慧），電力恐怕是致命傷。經濟部次長連錦漳強調，台灣不缺電，並喊出二○三○年綠電要供應到四百億度的目標，國泰金控董事長蔡宏圖表示，淨零轉型是一場持久戰，需要永續資金與技術支援，國泰金控總經理李長庚則提醒，兩年前，政府公布淨零路徑圖並未考慮到AI用電量增長，應該重新檢視電力供需及淨零規畫。

國泰金控昨日舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，連錦漳出席活動時指出，台灣要發展AI、要進入減碳，雙軸轉型時代需要電，台灣電力足夠、不缺，請大家放心地去發展AI、做淨零減碳，發展淨零會需要更多綠電，初估最關鍵的時期應該是二○二六到二○三○年。

尤其，二○三○年是一個最關鍵的減碳指標，連錦漳說，二○三○年台灣需要的綠電達四百億度，現在正從風、光、儲電等多元能源發展，一定會提供足夠的綠電供大家來使用。

蔡宏圖致詞時指出，能源與資金是淨零轉型的重要關鍵，需要金融生態圈與產業鏈企業投入資源，發揮台灣在國際間的關鍵影響力，國泰金會透過公私部門攜手協作，帶動產業一起成功轉型。

蔡宏圖說，國泰金每年都在思考如何發揮更大影響力，讓台灣進入淨零碳排目標，國泰金也陸續將國際上具未來性的趨勢帶回台灣討論，從過去的氣候變遷到水資源、生物多樣性等議題，今年更聚焦在全球氣候金融發展及能源與產業轉型，尤其是促進高碳排產業如何順利走向淨零、循環經濟產業的創新，都是重要議題。

除了穩定供電議題之外，全球都積極走向二○五○淨零減碳，屆時，台灣的綠電供應是否充足，也將是另外一個議題。

李長庚指出，經濟部保證提供二○三○年前所需的綠電，觀察近幾年不論是政府還是民間企業，都積極發展綠電，相信可以透過各界努力達成目標，不過，政府當年在規畫二○五○淨零路徑圖時並沒有考慮到AI的發展與電力需求，此計畫應該與時俱進，重新檢視，包含需要多少電力，綠電到底夠不夠。

不只要有足夠的電力，還要有足夠好的綠電。李長庚表示，若未來再生能源的比率愈來愈高，有智慧地調配與儲能技術就很重要，因為需要較多電力的夏天，風電反而不足，因此科技的進步，尤其儲能技術的進步，對於台灣電力結構、電力韌性，都是很關鍵的議題。

李長庚坦言，當然會擔心電不夠，因為產業需要電，但經濟部保證台灣不缺電，台灣是製造業很強的國家不僅需要足夠的電力及綠電，還要能穩定取得，至於經濟部承諾的二○三○年綠電四百億度目標是否能達成，還是會差個一、二年，他認為無須太嚴肅看待，但能以此為目標，一起努力，透過技術進步與創新，就能大幅提升能源效率，甚至淨零也不必等到二○五○年。

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