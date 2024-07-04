投資台灣三大方案 累計金額衝上2.2兆元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部指出，投資台灣三大方案預計全期六年將吸引投資額達2.4兆元，新增就業人數達16.8萬人；截至5月下旬止，已有1,487家廠商通過審查，總投資金額2.28兆元，達成率為95%。

三大投資台灣方案對產業界最大誘因就是由國發基金匡列貸款額度，並由政府支付銀行部分手續費。官員表示，經濟部站在吸引投資立場，希望爭取延續各項優惠措施，但這涉及國發基金有多少資源支應，必須到行政院協商。

以目前2022年至2024年這一期為例，歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案，國發基金分別匡列2,100億、1,200億及1,000億元貸款額度。新一期是否比照辦理，有待定案。

至於經濟部能掌握到的資源，官員指出，如投資台灣事務所以專案專人專責方式提供投資服務，例如協助尋找設廠用地、加速行政流程、協助水電申設、釐清法規等，以及特定工業區享前二年免租金優惠，有望會持續。

官員坦言，2023年因全球景氣趨緩及通膨等因素，三大投資方案約有3%投資計畫中止。經濟部協助500多家廠商變更計畫或展延時程，主要都是因受疫情影響設備交期與安裝或建廠延宕。

貿易戰帶動全球供應鏈轉移，三大方案吸引投資台商回流及投資台灣熱潮。今年以來，包括像是統一超商透過根留企業方案投資235億元興建大型智慧物流園區，或萬海航運也透過根留企業方案投資逾百億等大案。

經濟部

延伸閱讀

為動漫迷量身打造 KKTV推每月98元「動漫PASS」訂閱方案

中正紀念堂撤儀隊？文化部：未定案 但會盡速拍板

心理諮商補助 20至26歲用最多 畢業後職場問題最大宗

郭智輝拋引進移工穩供電 勞長：訊息不完整再向經濟部了解

相關新聞

促保險業投資公建 彭金隆：案源要夠

金管會主委彭金隆昨日立院備詢時指出，台美利差擴大，匯率波動擴大，現在正是引流壽險資金回到台灣的好機會，此時如何擴大案源，...

投資台灣三大方案擬延長 經部規劃至2027年底

經濟部規劃將投資台灣三大方案延長三年至2027年底，目前初步有三大討論方向，首先歡迎台商回台投資方案適用對象擴大至全球台...

因應AI用電增長 國泰金李長庚籲：翻新淨零路徑

台灣要發展AI（人工智慧），電力恐怕是致命傷。經濟部次長連錦漳強調，台灣不缺電，並喊出二○三○年綠電要供應到四百億度的目...

投資台灣三大方案 累計金額衝上2.2兆元

經濟部指出，投資台灣三大方案預計全期六年將吸引投資額達2.4兆元，新增就業人數達16.8萬人；截至5月下旬止，已有1,4...

機械業籲政府力挺汰換設備 推動產業切入國際高階供應鏈

台灣機械公會理事長莊大立昨（3）日呼籲政府，應立即推動製造業生產設備汰舊換新，加速推動AI產業化、智慧化、自動化，引導台...

國債鐘減壓 平均每人負債降至25.8萬

國債鐘減壓，財政部國庫署昨（3）日表示，在5、6月所得稅等大宗稅收入帳後，財政部積極償債，平均每人負擔債務已明顯下降，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。