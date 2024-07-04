投資台灣三大方案 累計金額衝上2.2兆元
經濟部指出，投資台灣三大方案預計全期六年將吸引投資額達2.4兆元，新增就業人數達16.8萬人；截至5月下旬止，已有1,487家廠商通過審查，總投資金額2.28兆元，達成率為95%。
三大投資台灣方案對產業界最大誘因就是由國發基金匡列貸款額度，並由政府支付銀行部分手續費。官員表示，經濟部站在吸引投資立場，希望爭取延續各項優惠措施，但這涉及國發基金有多少資源支應，必須到行政院協商。
以目前2022年至2024年這一期為例，歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案，國發基金分別匡列2,100億、1,200億及1,000億元貸款額度。新一期是否比照辦理，有待定案。
至於經濟部能掌握到的資源，官員指出，如投資台灣事務所以專案專人專責方式提供投資服務，例如協助尋找設廠用地、加速行政流程、協助水電申設、釐清法規等，以及特定工業區享前二年免租金優惠，有望會持續。
官員坦言，2023年因全球景氣趨緩及通膨等因素，三大投資方案約有3%投資計畫中止。經濟部協助500多家廠商變更計畫或展延時程，主要都是因受疫情影響設備交期與安裝或建廠延宕。
貿易戰帶動全球供應鏈轉移，三大方案吸引投資台商回流及投資台灣熱潮。今年以來，包括像是統一超商透過根留企業方案投資235億元興建大型智慧物流園區，或萬海航運也透過根留企業方案投資逾百億等大案。
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