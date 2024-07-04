投資台灣三大方案擬延長 經部規劃至2027年底

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部規劃將投資台灣三大方案延長三年至2027年底。聯合報系資料照
經濟部規劃將投資台灣三大方案延長三年至2027年底。聯合報系資料照

經濟部規劃將投資台灣三大方案延長三年至2027年底，目前初步有三大討論方向，首先歡迎台商回台投資方案適用對象擴大至全球台商，第二是將三大方案適用對象調整為五大信賴產業，第三是爭取各項優惠能延續。

立法院經濟委員會今（4）日將邀請財經部會報告如何續保投資動能。經濟部昨指出，除修法擴大產創條例投資抵減範圍，也會確保供電穩定；國發會指出，新創2022年獲投金額為22.2億美元，政府將強化推動，達成募資倍增至50億美元目標，另也重申將匡列新台幣100億元投資數位產業專案。

投資台灣三大方案展延規劃 圖／經濟日報提供
投資台灣三大方案展延規劃 圖／經濟日報提供

據了解，經濟部也規劃延長實施投資台灣三大方案，包含歡迎台商回台投資行動方案（針對在大陸投資台商）、根留台灣企業加速投資行動方案（針對深耕台灣的大企業）及中小企業加速投資行動方案（針對深耕台灣中小企業）。

首先，最受矚目、成效最佳的歡迎台商回台投資行動方案，過去適用對象一直鎖定「赴中國大陸投資兩年以上的台商」；官員坦言，執行六年下來，「大陸台商該回來都已回來」；另方面，台灣因國際半導體及AI指標大廠都來台投資，也會吸引海外供應鏈回流，希望擴大適用對象至全球台商，盼為台灣經濟成長帶來新動能。

其次，現經濟部三大投資方案適用「特定資格」，包括須符合5+2產業創新領域、高附加價值產品及關鍵零組件產業、國際供應鏈關鍵地位、自有品牌國際行銷、國家重要產業政策等條件等。

隨賴政府執政，原「5+2產業創新領域」（智慧機械、亞洲矽谷、綠能科技、生醫、國防產業、新農業及循環經濟）將調整為五大信賴產業（半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控、次世代通訊）。

官員解釋，業者必須符合上述其中任一項「特定資格」，才能適用三大投資方案優惠。

第三，也希望爭取現有優惠項目能夠延續。

「投資台灣三大方案」自2019年7月1日實施，原推動至2021年底，但為因應淨零轉型和全球供應鏈轉移等趨勢，三大方案延續至2024年。賴政府上任後，經濟部規劃再延三年，適用對象、優惠等細節仍在討論中，待政院拍板。

台商 經濟部

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