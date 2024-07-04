國債鐘減壓 平均每人負債降至25.8萬

國債鐘減壓，財政部國庫署昨（3）日表示，在5、6月所得稅等大宗稅收入帳後，財政部積極償債，平均每人負擔債務已明顯下降，自5月高峰27.4萬元，逐步下降至6月底的25.8萬元。

國庫署副署長馬小惠表示，今年度總預算編列債務還本1,150億元，為自2002年修正公共債務法增訂債務還本下限後，創23年新高。公債法規定應以當年度稅課收入編列5%至6％比例強制還本，因此隨著稅收規模增加，還債規模也會成長。

國庫署說明，國庫上半年為撥付各機關日常支出、中央政府軍公教人員年節獎金、地方政府補助款及年度出納事務整理期間之支出等，因大宗稅款尚未入庫，收支無法配合，須採短期融資調度，為歷來國庫收支調度日常。5月及6月中大宗稅款入庫後，也依計畫來陸續清償前述短期融資調度債務。

截至6月30日止，中央政府一年以上公共債務未償餘額實際數降至5兆8,780億元，短期債務降至1,600億元，合計6兆380億元，平均每人負擔債務降至25.8萬元。

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