機械業籲政府力挺汰換設備 推動產業切入國際高階供應鏈

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台灣機械公會理事長莊大立。機械公會提供
台灣機械公會理事長莊大立。機械公會提供

台灣機械公會理事長莊大立昨（3）日呼籲政府，應立即推動製造業生產設備汰舊換新，加速推動AI產業化、智慧化、自動化，引導台灣綠色製造到位，讓機械產業儘速切入國際高階供應鏈。

台灣機械公會昨日召開「機械業淨零永續推動委員會」，理事長莊大立建議政府，「全面啟動大規模製造業汰舊換新，採購節能生產設備的獎勵措施」，並簡化申請流程，如同住宅家電汰舊換新節能補助模式。

莊大立進一步說明，政府對於國內製造業換購國產高效能生產設備，應給予補助，不管是用投資抵減的方式，或是低利貸款等優惠，都是企業換購設備的動力。

他強調，鼓勵換購的政策，不但可擴大內需、活絡國內經濟，更可銜接政府對於製造業發展AI、智慧化、自動化領域的期待。機械公會也將針對「節能生產設備」討論出一個共同的認定機制，以提供政府擬定補助政策時的參考。

「機械業淨零永續推動委員會」由莊大立主持，邀請20多個產業機械及零組件專委會長與低碳顧問專家群，針對機械業低碳轉型策略進行討論。

莊大立致詞時首先指出，機械設備在面對碳足跡計算時，因零部件大多未能取得可參考的碳係數，因此盤查工作耗時、耗人力的程度讓廠商卻步。所幸今年在與賴總統座談中，提出了應協助產業建立「機械設備碳係數資料庫」的建言，目前已獲環境部及經濟部的回應，表示將協助公會建立共通性的碳係數及數位查證平台，來加速業者因應供應鏈產品碳足跡的需求。

機械公會也將全力配合經濟部研議具體作法，以符合產業低碳轉型的需求。

莊大立表示，政府自2021年起啟動產業淨零工作小組，與鋼鐵、水泥、石化、電子、造紙、紡織及玻璃等產業溝通，一路展開淨零工作至今，挹注資源及輔導專家至產業內，協助各供應鏈導入碳盤查、碳足跡及能源管理系統等。

台灣製造業最終還是要面對生產設備老舊的窘境。因此製造業生產設備的汰舊換新及製程改善，應是台灣淨零轉型工作下一個階段的重點。

經濟部 製造業

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