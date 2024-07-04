國泰金李長庚：2050路徑圖 隨AI變動

經濟日報／ 記者陳美君、編譯黃淑玲／綜合報導

國際大廠爭相來台設置資料中心，恐讓台灣電力更加吃緊；國泰金控（2882）總經理李長庚昨（3）日呼籲，政府先前規劃2050淨零碳排路徑圖時，尚未考慮到AI產業的用電量會增加這麼多，此一計畫必須與時俱進、重新檢測，特別是當初預估的電量，尤其綠電的電量是否充足。

李長庚受訪時表示，我國承諾2050年淨零排放，台灣不只要有足夠的電力、綠電，還要夠穩定，將來再生能源的比重愈來愈高，如何智慧調配、電網的韌性等都需要努力。 

對聯準會降息，李長庚表示，美國通膨能否很快下降、會不會很快降息仍待觀察，特別是美國大選出現新變數，目前美台利差大，讓壽險業避險成本居高不下。

另外，李長庚6月26日在倫敦接受彭博訪問時，淡化兩岸關係的風險，並認為人工智慧（AI）需求推動的台灣科技股漲勢仍可持續。

國泰金控 美國大選 長庚

延伸閱讀

布局00725B...聯準會真放鴿？教主「降低股災傷害」：降不降息都有得賺

Fed傳聲筒：鮑爾發言恢復審慎樂觀 加深市場降息預期

士電綠能產品營收占比拚5成 自供綠電目標15%

川普若當選美債會受傷？網憂「剩拜登能救」：但機率基本為零

相關新聞

促保險業投資公建 彭金隆：案源要夠

金管會主委彭金隆昨日立院備詢時指出，台美利差擴大，匯率波動擴大，現在正是引流壽險資金回到台灣的好機會，此時如何擴大案源，...

投資台灣三大方案擬延長 經部規劃至2027年底

經濟部規劃將投資台灣三大方案延長三年至2027年底，目前初步有三大討論方向，首先歡迎台商回台投資方案適用對象擴大至全球台...

因應AI用電增長 國泰金李長庚籲：翻新淨零路徑

台灣要發展AI（人工智慧），電力恐怕是致命傷。經濟部次長連錦漳強調，台灣不缺電，並喊出二○三○年綠電要供應到四百億度的目...

投資台灣三大方案 累計金額衝上2.2兆元

經濟部指出，投資台灣三大方案預計全期六年將吸引投資額達2.4兆元，新增就業人數達16.8萬人；截至5月下旬止，已有1,4...

機械業籲政府力挺汰換設備 推動產業切入國際高階供應鏈

台灣機械公會理事長莊大立昨（3）日呼籲政府，應立即推動製造業生產設備汰舊換新，加速推動AI產業化、智慧化、自動化，引導台...

國債鐘減壓 平均每人負債降至25.8萬

國債鐘減壓，財政部國庫署昨（3）日表示，在5、6月所得稅等大宗稅收入帳後，財政部積極償債，平均每人負擔債務已明顯下降，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。