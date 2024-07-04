國泰金李長庚：2050路徑圖 隨AI變動

國際大廠爭相來台設置資料中心，恐讓台灣電力更加吃緊；國泰金控（2882）總經理李長庚昨（3）日呼籲，政府先前規劃2050淨零碳排路徑圖時，尚未考慮到AI產業的用電量會增加這麼多，此一計畫必須與時俱進、重新檢測，特別是當初預估的電量，尤其綠電的電量是否充足。

李長庚受訪時表示，我國承諾2050年淨零排放，台灣不只要有足夠的電力、綠電，還要夠穩定，將來再生能源的比重愈來愈高，如何智慧調配、電網的韌性等都需要努力。

對聯準會降息，李長庚表示，美國通膨能否很快下降、會不會很快降息仍待觀察，特別是美國大選出現新變數，目前美台利差大，讓壽險業避險成本居高不下。

另外，李長庚6月26日在倫敦接受彭博訪問時，淡化兩岸關係的風險，並認為人工智慧（AI）需求推動的台灣科技股漲勢仍可持續。

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