國泰金蔡宏圖：能源、資金淨零關鍵 轉型是持久戰

國泰金控（2882）董事長蔡宏圖昨（3）日指出，淨零轉型是持久戰、一場很辛苦的仗，而能源與資金是淨零轉型的重要關鍵，需要金融生態圈與產業鏈企業投入資源，發揮台灣在國際間的關鍵影響力。身為永續金融先行者，國泰金將以實際行動支持台灣，透過公私部門攜手協作，帶動產業成功轉型。

國泰金控連續八年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，今年以「淨零轉型競爭力」為主題，聚焦全球氣候金融的發展、能源轉型及產業轉型，匯聚國內外產官學界重量級人士，為企業永續提出經營戰略與解方。蔡宏圖致詞時表示，今年參與論壇的人數超過4,800位，代表的企業在台股市值占82%，企業碳排占54%，展現企業共同響應重視氣候變遷議題。

蔡宏圖談話重點 圖／經濟日報提供

蔡宏圖說，國泰金每年都在思考如何發揮更大影響力，讓台灣進入淨零碳排目標，國泰金也陸續將國際上具未來性的趨勢帶回台灣討論，從過去的氣候變遷到水資源、生物多樣性等議題，今年更聚焦在全球氣候金融發展及能源與產業轉型，尤其是促進高碳排產業如何順利淨零，與循環經濟產業的創新，都是重要議題。

此外，國泰金2023年參加第28屆在杜拜的聯合國氣候峰會（COP），為連續三年參與，更是唯一進入藍區舉辦論壇的台灣金融業，從COP會議裡觀察到，全球領導人討論議題從減碳共識到氣候基金，再到全球盤點，未來十年內要加速減碳排，能源與資金是淨零轉型重要關鍵，金融資金更是氣候項目得以成功的必要條件。

蔡宏圖說，淨零轉型是持久戰，考驗著企業的決心，各國面臨挑戰都不一樣，非常需要金融生態圈與產業鏈與企業一起投入，構建高效率、永續的資金和技術與資源體系，來提升競爭力，國泰金在推動永續金融與氣候行動等面向深受肯定，未來會持續以實際行動，回應國際間各項倡議，與台灣企業共同成功轉型。

此外，總統賴清德先前提出要成立氣候變遷委員會，顯示台灣政府對於氣候變遷影響的因應措施非常重視，提高層級到國家級委員會，相信政府與民間攜手努力，公私部門一起合作，台灣淨零碳排雖然是一場持久戰、很辛苦的仗，但相信台灣可以一步步朝目標邁進，如期達到目標。

昨日論壇由蔡宏圖開場，金管會副主委陳彥良、經濟部常務次長連錦漳擔任致詞嘉賓；更遠渡邀請世界氣候基金會主席Jens Nielsen、國際氣候組織能源總監Sam Kimmins演講。

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