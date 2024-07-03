國泰金總座李長庚：AI太吃電 淨零碳排路徑圖需與時俱進、重新檢測

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國際大廠爭相來台設置資料中心，恐讓台灣電力更加吃緊；國泰金控（2882）總經理李長庚3日呼籲，政府先前規劃2050淨零碳排路徑圖時，尚未考慮到AI產業的用電量會增加這麼多，此一計畫必須與時俱進、重新檢測，特別是當初預估的電量，尤其綠電的電量是否充足。

國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇今日登場，經濟部次長連錦漳致詞時信心喊話說，台灣不缺電，可以放心發展AI、做淨零減碳，預估2023年綠電需求將達400億度，政府一定會提供充足綠電讓大家使用。

李長庚受訪時表示，我國承諾2050年淨零排放，台灣不只要有足夠的電力、綠電，還要夠穩定，將來再生能源的比重愈來愈高，台灣海峽的風電是全世界最好的風場之一，而夏天風力小、冬天風力大，夏天炎熱用電量大，冬天氣溫下降反而不需要那麼多電，如何智慧調配、電網的韌性等都需要努力；隨著儲能技術進步，應有助提升電力韌性，且科技創新與進步讓效率大幅提升，也許不用到2050年，就能提前達成淨零碳排目標。 

對於聯準會降息，李長庚表示，美國通膨能否很快下降、會不會很快降息仍待觀察，特別是美國大選出現新變數，目前美台利差大，讓壽險業避險成本居高不下。

近期市場傳出國泰金前副董蔡鎮宇擬併購京城銀與安泰銀，李長庚說，不知道蔡鎮宇董事長的計畫，至於台新金與新光金或其他金金併，對資本市場的整合與金融市場發展均「樂觀其成」。

AI 國泰金控 綠電

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