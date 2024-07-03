快訊

中彈倒地連開12槍還擊！ 22歲勇警破格成全台最年輕巡佐

離奇車禍！跑車飛越對向自撞護欄 「插入駕駛座」當場死亡

新冠大流行時間點曝光！台大公衛專家：LB.1變異株傳播力更強了

NCC成立網際網路傳播治理處 近期公布政策白皮書

中央社／ 台北3日電
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

NCC今天表示，去年4月已成立網際網路傳播辦公室，1年多來運作順暢，決定正式新增成立「網際網路傳播治理處」，後續待行政院核定後生效；NCC預計近期也會公布「網路網路傳播政策白皮書」。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過「國家通訊傳播委員會處務規程」部分條文修正草案及「國家通訊傳播委員會編制表」修正草案討論案。

NCC主秘黃文哲表示，NCC先前修正組織法，就已增訂網際網路傳播政策制定與網路內容分級制度等任務。2023年4月NCC就成立網際網路傳播辦公室，屬於任務編組性質，辦公室運作1年多都很順暢，決定修正規程，正式新增成立「網際網路傳播治理處」。

NCC官員說明，相關修正草案還要報行政院核定後生效，NCC會新增一個處，也會設處長、副處長等職務，預計員額40人，目前已先有進用27人。現行網際網路傳播辦公室目前有綜合業務科、公私協力科與權益促進科，未來規劃還會新增2科別為營運治理科與跨域事務科，也可能再調整。

黃文哲表示，這個處並非新設機制來審理網路內容，網路世界基本上回歸實體世界，如果網路上有違規事情，仍回歸部會相關權責進行處理。不過，實務上網路事件會牽涉到各方利害關係人，希望可以建構一套機制，預防事件發生，網際網路傳播治理處也會協助各機關做相關內容處理。

媒體關注NCC網傳處跟iWIN網路內容防護機構未來分工是否改變，黃文哲表示，雙方分工不變，網傳處也不是要取代iWIN。至於iWIN財團法人化變成專責機構的議題，已經有報到政院，政院也在徵詢各部會中。

NCC是否可能再提出數位中介服務法，黃文哲表示，要看網路是否需要這套法律，可能也會等下一屆委員會持續討論，NCC近期正密集討論「網路網路傳播政策白皮書」內容，預計最近就會對外公告，網傳處相關機制屆時也會更清楚。

NCC 網際網路

延伸閱讀

不繳回超額頻譜？NCC下周找台灣大「喝咖啡」 公司回應了

台灣大拒繳回超額頻寬還繼續使用 NCC下周要業者說明

藍白聯手成立鏡電視調查小組 民眾黨不堅持調查委員會

鏡電視調查小組成立 NCC官員非正當理由不得拒絕說明

相關新聞

供電亮黃燈 吃緊！台電：太陽光電今天威力較弱

台電今（3）日下午供電亮出代表「供電吃緊」的黃燈，下午5時30分備轉容量率不到10％，只剩9.32％，呈現「供電吃緊，系統供電餘裕緊澀」情形，尖峰用電量4087.6萬瓩，並沒有比昨天高，台電解釋，主要是...

缺工致頻繁跳電？擬讓台電引進移工「穩定供電」 經長郭智輝二度回應

炎炎夏天各地仍有區域性跳電，經濟部長郭智輝3日表示，現在很多地方發生「跳電」，但不是「缺電」，是設備老舊、妥善率不足的問...

NCC成立網際網路傳播治理處 近期公布政策白皮書

NCC今天表示，去年4月已成立網際網路傳播辦公室，1年多來運作順暢，決定正式新增成立「網際網路傳播治理處」，後續待行政院...

大宗稅款入庫國債鐘減壓 6月底止平均每人負擔降至25.8萬

6月大宗稅款入庫使得國債鐘減壓，財政部國庫署今日表示，今年度總預算編列債務還本1150億元，為自91年修正公共債務法增訂...

NCC提衛廣頻道評鑑修正草案 有條件「簡易通關」

國家通訊傳播委員會（NCC）3日審議通過「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業評鑑審查辦法」第5條之1及第12條修正草...

不論擁核、反核1議題需共同面對 鄭麗君談核能：2大共識前提下討論

行政院副院長鄭麗君3日指出，對於核能的討論，必須立基於核廢料能處理、核安能確保，才有討論的基礎，我想這樣的理性務實來釐清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。