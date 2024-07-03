NCC成立網際網路傳播治理處 近期公布政策白皮書

NCC今天表示，去年4月已成立網際網路傳播辦公室，1年多來運作順暢，決定正式新增成立「網際網路傳播治理處」，後續待行政院核定後生效；NCC預計近期也會公布「網路網路傳播政策白皮書」。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過「國家通訊傳播委員會處務規程」部分條文修正草案及「國家通訊傳播委員會編制表」修正草案討論案。

NCC主秘黃文哲表示，NCC先前修正組織法，就已增訂網際網路傳播政策制定與網路內容分級制度等任務。2023年4月NCC就成立網際網路傳播辦公室，屬於任務編組性質，辦公室運作1年多都很順暢，決定修正規程，正式新增成立「網際網路傳播治理處」。

NCC官員說明，相關修正草案還要報行政院核定後生效，NCC會新增一個處，也會設處長、副處長等職務，預計員額40人，目前已先有進用27人。現行網際網路傳播辦公室目前有綜合業務科、公私協力科與權益促進科，未來規劃還會新增2科別為營運治理科與跨域事務科，也可能再調整。

黃文哲表示，這個處並非新設機制來審理網路內容，網路世界基本上回歸實體世界，如果網路上有違規事情，仍回歸部會相關權責進行處理。不過，實務上網路事件會牽涉到各方利害關係人，希望可以建構一套機制，預防事件發生，網際網路傳播治理處也會協助各機關做相關內容處理。

媒體關注NCC網傳處跟iWIN網路內容防護機構未來分工是否改變，黃文哲表示，雙方分工不變，網傳處也不是要取代iWIN。至於iWIN財團法人化變成專責機構的議題，已經有報到政院，政院也在徵詢各部會中。

NCC是否可能再提出數位中介服務法，黃文哲表示，要看網路是否需要這套法律，可能也會等下一屆委員會持續討論，NCC近期正密集討論「網路網路傳播政策白皮書」內容，預計最近就會對外公告，網傳處相關機制屆時也會更清楚。

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