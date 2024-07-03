國科會率團訪芬蘭法國 促量子科研國際合作

國科會近期率團赴芬蘭、法國等歐洲量子科技發展重鎮，推進量子科研國際合作，並於今天宣布，將在今年10月辦理「2024台灣量子科技國際研討會」，邀請日本、法國等及台灣的產學研界專家參與，促進台灣量子技術研發與產業化。

國科會應芬蘭駐台商務辦事處邀請，由自然處處長羅夢凡率領量子系統推動小組、國研院台灣半導體中心及工業技術研究院等單位與專家學者，於今年6月下旬至芬蘭參加IQT Nordics量子科技國際會議，並拜會法國量子科技相關科研機構及新創公司，盼促進台灣量子科研與國際接軌。

國科會指出，IQT Nordics量子科技國際會議為歐洲重要量子科技產官學會議，台灣由量子系統推動小組執行長張文豪作為代表，於會議論壇中說明國家量子計畫的執行策略，並強調台灣憑藉半導體製造與人才優勢，將在未來全球量子科技產業中扮演不可或缺的角色。

國科會表示，會議後芬蘭也舉行台芬量子科技工作坊，藉由雙方專家深度交流，強化兩國量子科技合作。

同時，國科會指出，鑒於法國在光量子領域及半導體量子位元開發等領域，擁有領先地位及活躍新創生態系，這次出訪也拜會法國量子技術研究機構，如巴黎薩克雷大學、達利思（Thales）研發中心等重要學研單位，並與格勒諾布爾-阿爾卑斯大學（UGA）校長、法國原子能暨替代能源署及法國國家科學研究中心等機構的主任會面交流。

羅夢凡表示，法國公私協力與學研策略結盟，共同建構資金與設備友善的新創生態系，因此當量子技術於學研單位發展至一定成熟度後，就容易順利落地，進而育成新創公司，此種做法值得台灣借鏡。

國科會指出，台灣量子國家隊包含20個產學研整合研發團隊，聚焦量子通用電腦、光量子技術、量子科技軟體技術等不同技術項目，並跨項目整合進行研發。

國科會表示，本次出訪芬蘭及法國，除期望藉由槓桿國際先進技術以加速開發自有關鍵技術，更重要的是向各國展示台灣在量子科技領域的重要成果，促使台灣在量子技術正式產業化前，能早期參與國際重要合作開發，躋身成為世界量子科技發展的重要引領者之一。

國科會指出，後續將於今年10月辦理「2024台灣量子科技國際研討會」，屆時將邀請日本、法國等及台灣的產學研界量子專家參與，藉由定期的國際會議，與全球量子科技精英交流，促進台灣量子技術研發與產業化。

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