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違反贊助規定 NCC開罰台灣藝術電視台共120萬

中央社／ 台北3日電

NCC今天表示，台灣藝術電視台「真心賀喜」節目與「台灣看天下」節目接受贊助，卻在節目中呈現贊助者形象廣告與標誌，違反贊助相關規定，分別開罰新台幣80萬元與40萬元，共120萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議2023年第6次及今年第1次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，共針對11案開罰，包括贊助2件、節目與廣告未區隔6件、節目分級1件、妨害兒少身心健康2件。

在贊助部分，NCC表示，台灣藝術電視台去年3月24日「真心賀喜」節目及去年6月27日「台灣看天下」節目接受贊助，卻在節目中呈現贊助者形象廣告及相關標誌，並推薦贊助者所屬商品，違反贊助相關規定，分別開罰80萬元與40萬元。

有關節目與廣告未區隔部分，NCC指出，年代新聞台去年6月16日「1400年代新聞」節目、8月3日「12001300年代午報」節目，新聞報導分別因全程以正面、單一觀點深入報導同事業家族頻道所播的戲劇片段，並推薦特定品牌機車，導致節目未能明顯辨認並與廣告未區隔，分別處以警告。

東森新聞台去年7月27日與7月29日「1800晚間新聞」節目在新聞報導中詳細介紹保健食品，並為正面且深入報導，分別開罰20萬元。AXN去年9月2日「健康研究室」節目，推薦特定商品，詳細介紹各種成分、功效等資訊，導致節目與廣告未區隔，開罰60萬元。山城廣播電台去年9月21日「無所不談」節目，內容推薦特定商品，NCC給予警告。

在違反節目分級或妨害兒少身心健康部分，AXN去年6月17日「迷霧驚魂」節目，標示為普遍級，內容卻出現異形生物攻擊人等恐怖畫面，已逾越普級時段可播出的內容，NCC給予警告。

NCC表示，中天綜合台去年6月23日「同學來了」節目，內容描述來賓在KTV包廂唱歌喝醉時會跳舞、脫衣，出現性暗示言語與動作，內容易造成兒少模仿或形塑兒少錯誤價值觀，開罰40萬元。

另外，淡水河廣播電台2022年11月11日「大家來開講」節目，內容涉及性行為、性交易對價細節，易使兒少對性別關係產生不當認知，妨害兒少身心健康與公序良俗，NCC開罰1萬5000元。

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