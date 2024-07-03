大宗稅款入庫 國債鐘6月減壓至每人25.8萬元

財政部國庫署表示，今年度總預算編列債務還本1,150億元，為自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，創23年來新高，有助減緩政府債務累積，該署於6月大宗稅款入庫後，分別於6月6日及6月11日執行債務還本350億元及808億元，總計執行1,158億元。截至上半年止之國債鐘，平均每人負擔債務由5月初高峰27.4萬元，逐步下降至6月底之25.8萬元。

今年度總預算編列債務還本1,150億元，為自2002年修正公共債務法增訂債務還本下限後，創23年來新高。馬小惠指出，稅收規模逐漸成長，依照公債法規定要編列5至6％比例來強制還本，隨稅收成長、還債規模也會成長。

國庫署說明，國庫上半年為撥付各機關日常支出、中央政府軍公教人員年節獎金、地方政府補助款及年度出納事務整理期間之支出等，因大宗稅款尚未入庫，收支無法配合，須採短期融資調度，為歷來國庫收支調度日常。

馬小惠表示，5月及6月中大宗稅款入庫後，也依計畫來陸續清償前述短期融資調度債務，並全數執行年度債務還本預算。

截至6月30日止中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數降至5兆8,780億元，短期債務降至1,600億元，合計6兆380億元，除以全國人口數後平均每人負擔債務降至25.8萬元。

另，今年截至6月底債務還本除執行預算數1,150億元外，已依立法院審議總預算增列之稅課收入辦理增加還本8億元，共計償還1,158億元。

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