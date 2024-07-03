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供電亮黃燈 吃緊！台電：太陽光電今天威力較弱
台電今（3）日下午供電亮出代表「供電吃緊」的黃燈，下午5時30分備轉容量率不到10％，只剩9.32％，呈現「供電吃緊，系統供電餘裕緊澀」情形，尖峰用電量4087.6萬瓩，並沒有比昨天高，台電解釋，主要是因為今天用電高峰時的太陽光電表現不如昨天。
昨天用電高峰4118萬瓩出現在下午1時52分，最大供電能力為4733萬瓩，備轉容量率16％；今天用電高峰4087萬瓩，出現在下午3時46分，最大供電能力4468萬瓩，備轉容量率剩不到10％，導致燈號掉入「供電吃緊」的黃燈區。
台電表示，備轉容量逾9％，代表還有380萬瓩的供電餘裕，將近4部核三發電機組的裝置容量，造成今天跟昨天供電能力的差距，主要是因為太陽光電在今天用電高峰時，發電量較昨天少了230萬瓩，而太陽光電供電減少則是因為南部部分地區當時剛好有下雨，太陽光電沒有全力發揮。
台電今夏供電目標為夜尖峰維持280萬瓩以上的備轉容量，日尖峰維持10％以上的備轉容量率。
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