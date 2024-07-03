缺工致頻繁跳電？擬讓台電引進移工「穩定供電」 經長郭智輝二度回應

炎炎夏天各地仍有區域性跳電，經濟部長郭智輝3日表示，現在很多地方發生「跳電」，但不是「缺電」，是設備老舊、妥善率不足的問題，是因為缺乏人力去維修，因此要台電引進移工。他並說，目前還未和勞動部討論，但這件事還滿緊急的，本周會和勞動部討論出一個結果。

郭智輝還說，他是來解決問題的，台電引進移工的程序，應該都是可以解決。

他表示，台電要趕快引進移工，主要是要維修的人嚴重不足，要趕快跟勞動部協商。近來發生跳電事故，但跳電不是缺電，主要是因為設備老舊、或該區塊新的用戶多了、搬進來的增加多了，這些地區用電會比較多；但老舊設備總要維修，所以應該要提早引進人力，不讓它發生跳電。

郭智輝在立法院備詢時表示，為了穩定供電，擬引進移工來解決缺工問題，但台灣尚未開放能源業可引進員工，引發關注。郭智輝今日出席工商時報活動受訪時作上述表示。

台電內部質疑，因外籍移工語言不通，聽不懂指令恐會鬧出人命。對此，郭智輝說，「這是多慮了」；他也強調，第一線維修人員人力嚴重不足，趕快引進國外移工，是為了趕快把設備妥善率做好，台電員工職缺也不會因此減少。

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