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大宗稅款入庫國債鐘減壓 6月底止平均每人負擔降至25.8萬

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部表示，截至6月30日止，國債鐘平均每人負擔債務由5月初高峰27.4萬元，逐步下降至6月底的25.8萬元，今年1月19日以來低點。圖／本報系資料照片
財政部表示，截至6月30日止，國債鐘平均每人負擔債務由5月初高峰27.4萬元，逐步下降至6月底的25.8萬元，今年1月19日以來低點。圖／本報系資料照片

6月大宗稅款入庫使得國債鐘減壓，財政部國庫署今日表示，今年度總預算編列債務還本1150億元，為自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，創23年來新高，有助減緩政府債務累積，截至6月30日止，國債鐘平均每人負擔債務由5月初高峰27.4萬元，逐步下降至6月底的25.8萬元，今年1月19日以來低點。

國庫署指出，6月大宗稅款入庫後，分別於6月6日及6月11日執行債務還本350億元及808億元，總計執行1158億元。償還短債2591億元，合計長短債償還3749億元。迄5月底債務比率降至26.5％。

國庫署說明，國庫上半年為撥付各機關日常支出、中央政府軍公教人員年節獎金、地方政府補助款及年度出納事務整理期間支出等，因大宗稅款尚未入庫，收支無法配合，須採短期融資調度，為歷來國庫收支調度日常。

副署長馬小惠也說明，國債鐘一年區間來看有高有低，因大宗稅款還沒進來，加上要短期融資上半年會比較高，約5、6月就會下降，國債鐘是絕對數，長短債除以人口數，但即使公共債務法觀察債務情形是用債務比率來看，國際間也是，債務控管要用GDP（國內生產毛額）相對來觀察。

由於5月及6月中大宗稅款入庫後，陸續清償短期融資調度債務，並全數執行年度債務還本預算。截至本年6月30日止中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數降至5兆8780億元，短期債務降至1600億元，合計6兆380億元，除以全國人口數後平均每人負擔債務降至25.8萬元。

另本年度截至6月底債務還本除執行預算數1150億元外，已依立法院審議總預算增列稅課收入辦理增加還本8億元，共計償還1158億元。

國庫署強調，今年度債務還本預算數已全數執行完畢，且總預算原編列債務的舉借預算1571億元（未列入撥補台電追加預算1000億元）均尚未執行，加計特別預算（不含待審的追加預算）總計有3569億元尚未執行，後續將持續審視歲入執行狀況減少舉借債務或適時增加還本。

債務 國庫署 稅款

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