不論擁核、反核1議題需共同面對 鄭麗君談核能：2大共識前提下討論

行政院副院長鄭麗君3日指出，對於核能的討論，必須立基於核廢料能處理、核安能確保，才有討論的基礎，我想這樣的理性務實來釐清這個問題的框架，我們才有辦法面對問題來討論，賴總統也已經宣示會召開國家氣候變遷對策委員會，會針對淨零的路徑、多元綠能的一個發展以及淨零科技的發展、綠色金融等等，來邁向2050淨零的整體的工程進行討論，當然能源轉型會是淨零轉型當中其中的一項，所以相關的能源轉型也會在委員會討論。

鄭麗君身為國家氣候變遷對策委員會副召集人之一，對於能源議題的論述也受到外界關注。她今日受訪時也提到，過去在前總統蔡英文領導的執政團隊，已經推動了台灣第一次的能源轉型，也就是「非核、展綠、增氣、減煤」。那我們在去年，綠能的發電量已經超過了核能，政府積極創生綠能，到今年已經突破了10%，那也透過以氣代煤、以新代舊，在電力發電過程的空污排放減少了六成。

且過去八年所規劃的未來到2030（年），所有電力設施的規劃底下，到2030（年）不會缺電，預估到2030年，電力需求將比2022年成長800萬瓩的成長需求底下，我們2030（年）的供應，同時期燃氣機組會淨增加910萬瓩，所以不會缺電，請國人放心。

鄭麗君也提到，但是的確有電網韌性是需要持續地改善，能夠讓國人穩定地用電，院長卓榮泰也在立法院數度地來表達，現在新政府我們會啟動第二次能源轉型，最高的目標就是要能夠提供安全穩定的供電，不缺電，也要穩定地供電。政府也會依法繼續朝「非核家園」邁進，目前依法這個相關的核電廠執照到期，要停止運轉。

鄭麗君強調，最重要的，就是未來的第二次能源轉型，核心的策略就是要發展多元的綠能，多元綠能是未來國際的趨勢，不管是邁向2050淨零轉型，或是產業界的需求，必須要持續地、大力地來推動。至於作為橋接能源的天然氣，政府也會尋求持續地低碳化，來進行減碳的工作；另外，搭配科技的節能、科技的儲能，以及強韌電網的工作，構成整體的第二次能源轉型。

至於近來關於能源相關的討論，鄭麗君也再度強調，過去多年來，社會對於擁核、反核這樣的一種二元的討論，其實時至今日，當使用核能電廠這麼多年以來，現在面對的就是，過去多年來沒有辦法解決的核廢料的問題，是現在必須要共同面對的課題。

鄭麗君說，核一、核二其實不是因為執照到期無法運轉，是因為核廢料在爐心裡面已經退不出來，因為地方政府沒有核可核一核廢料乾貯的設施，那其他的核電廠也沒有核廢料乾貯的設施。核廢料是一個必須現在共同面對的問題，所以我說不論擁核、反核，要討論核能的能源的選擇之前，大家必須要務實理性地來面對核廢料，先建立核廢料的解方。

第二點是，依法現在必須要這個朝向非核家園來進行，所以核三廠相關機組執照到期之後，要依法除役，接下來即便這個有相關的修法，那其實核電廠最重要的是執照到期，必須由專家進行安檢跟核安的審查，歷時可能是幾年的工程，才能夠由專家來確保它是不是安全的，這個其實沒有辦法透過法律或政治決定，有人保證說它是安全的。

對於核能的討論，鄭麗君說，必須立基於核廢料能處理、核安能確保，才有討論的基礎，我想這樣的理性務實來釐清這個問題的框架，才有辦法面對問題來討論，這也就是她昨天所說的，所謂討論框架要來調整，是要往我們理性務實面對核廢料跟面對核安確保，這個兩大共識的前提底下，才能夠來進行能源選擇的討論，否則許多討論，恐怕沒有辦法能夠來幫助解決現在面對的問題，所以她想再一次地重申，能源轉型事關一個整體的能源政策，也要建立一個負責任的能源治理，所以不管哪一種能源的選擇，我們都必須要有長遠的目標跟整套的一個規劃。

鄭麗君說，賴總統也已經宣示會召開國家氣候變遷對策委員會，在這裡面會針對淨零的路徑、多元綠能的一個發展以及淨零科技的發展、綠色金融等等，來邁向2050淨零的整體的工程來進行討論，那當然能源轉型會是淨零轉型當中其中的一項，所以相關的能源轉型也會在委員會討論。政府都很願意持續地跟各界來對話、來說明，希望台灣在邁向2050淨零轉型的過程當中，能源穩定地轉型，當然政府也會積極地協助產業的轉型，以及生活的轉型，大家一起來達到2050淨零轉型下所追求的永續社會價值。

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