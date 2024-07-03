快訊

屏東超夯寵物餐廳收容棄養兔狂被檢舉 老闆撐不下去心寒發文：400隻不養了

好巧！綠常會「懲台獨因應之道」專報 因邱太三身體不適取消

GIS 攜手銳視光電 強攻航空器駕駛艙商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

觸控面板大廠業成（6456）攜手銳視光電、群創、元豐新科技與明志科大，共同投入航空顯示器駕駛艙研發計畫，推動國內顯示器產業升級，透過分工方式，共同搶進國際市場商機。

據悉，此一航空顯示器駕駛艙研發計畫分工極為細膩，並且獲得經濟部產業發展署支持；其中，群創負責供應面板，GIS 則提供低反射鍍膜技術，元豐新科技則供應 Mini LED，整合部分則由銳視光電負責。

銳視光電董事長江聰培表示，為厚植國內顯示技術，公司在智慧顯示產業推動計畫辦公室（CIPO）的協助下，與明志科技大學助理教授王逸平進行從量子點色轉換的載子與熱效應行為機制，探討次毫米與微型發光二極體在航空顯示中的應用與光電檢測平台建立產學合作。

江聰培強調，本計畫將透過各企業合新專業計畫的整合，聯手打造高畫質顯示的航空駕駛艙顯示器，保持我國顯示技術在國際市場的競爭能力，藉此揮軍國際市場，並推動台灣顯示產業升級。

光電 觸控面板 顯示器

延伸閱讀

嘉縣義竹鄉建設課長涉光電弊案 檢方聲押

嘉縣義竹鄉建設課長疑涉光電弊案 檢調搜索辦公室帶回偵辦

嘉縣義竹鄉建設課長疑涉光電弊案 檢調偵訊中

未來10年不缺電？卓揆：至少確保2030前不缺電

相關新聞

倍力搶強韌資安商機！董座：阻擋「不確定性」勢在必行

資訊軟體整合服務商倍力（6874）搶搭企業永續經營商機，針對當代企業經營最大的挑戰，董事長許金隆坦言，現在社會上有很多難...

台灣大拒繳回超額頻寬還繼續使用 NCC下周要業者說明

國家通訊傳播委員會（NCC）以附附款同意台灣大哥大（3045）合併台灣之星，台灣大需在今年6月30日後繳回在900MHz...

影／桃園新地標2028年亮相 PCB 龍頭臻鼎攜手誠品董座這樣說

全球產業領導地位的PCB印刷電路板龍頭「臻鼎科技集團」3日攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活 （2926）」宣布，以回饋...

ChatGPT日用50萬度電！6圖看AI產業多耗電 台灣電力能支撐？

輝達執行長黃仁勳6月在台大演講時指出，新的運算時代正在開始，一席「未來所有PC都會是AI」震撼全場。然而，隨著AI應用和相關產業快速擴張，背後潛藏的是缺電隱憂。特斯拉執行長馬斯克、Meta執行長祖克柏都直指電力供應恐阻礙AI發展，輝達則積極研發更快速且更節能的下一代GPU，如Blackwell、Rubin等平台，目標是降低資料中心功耗，凸顯AI發展背後的能源問題已成各方關注焦點。聯合報透過6張關鍵圖表，帶讀者看AI產業有多耗電。

台積電 SoIC 傳再增大客戶2025放量 載板夥伴欣興同沾光

台積電（2330）先進封裝平台的SoIC傳出再增添重量級客戶蘋果導入使用，預計2025年放量，若成真將成為超微（AMD）...

國泰金總座李長庚彭博受訪淡化兩岸風險 科技股沒泡沫

國泰金控（2882）總經理李長庚接受彭博訪問時淡化兩岸關係的風險，並認為人工智慧（AI）需求推動的台灣科技股漲勢仍可持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。