快訊

屏東超夯寵物餐廳收容棄養兔狂被檢舉 老闆撐不下去心寒發文：400隻不養了

好巧！綠常會「懲台獨因應之道」專報 因邱太三身體不適取消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日圓孱弱 李長庚：日圓自強要靠日本企業自己勇敢

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚表示，日本企業要勇敢投資、勇敢加薪。 圖／國泰金控提供
國泰金控總經理李長庚表示，日本企業要勇敢投資、勇敢加薪。 圖／國泰金控提供

日圓匯價下探之勢未止，日圓能不能買？國泰金控總經理李長庚今日表示，要看買日圓的用途是什麼，如果要到日本旅遊、在日本置產，「坦白講這個價位不錯」，匯率是一種相對概念，因為美元一直強勢，對其他貨幣帶來壓力，當美國經濟開始走弱，相對之下其他幣別就有機會回升。

日圓弱勢除了與美元強勢有關之外，也與日本的貨幣政策及經濟結構有關，李長庚指出，日本近年經濟成長很大部分是來自於觀光客的貢獻，觀光動能帶動餐飲、旅遊等產業的成長，但日本本土企業的加薪等，並沒有明顯的變動。

雖然現在日圓下跌，去日本旅遊及置產是好的機會點，但李長庚說他更期待日本在面對老年化社會，能找出一條出路，日本企業可以勇敢地投資、勇敢地為員工加薪，讓他們能勇敢地消費，這樣日本的經濟成長會更有機會，日圓就有機會轉強。

不過，匯率還是存在相對的概念，李長庚說，美元一直很強，其他幣別就會比較弱勢，但若美國聯準會（Fed）開始降息，美國經濟開始相對走弱，在相對比較下，其他幣別就有機會在美元自己走弱下自動走升。

日圓 美國經濟

延伸閱讀

影／紅肉紅龍果外銷日本首運 鄭麗君：大家等了8年

日本自衛隊運輸機迫降名古屋 疑油壓下降故障

福澤諭吉交棒澀澤榮一：日本令和新鈔正式發行

沒想到有大吃電的AI！國泰金總座李長庚籲2050淨零路徑圖重修

相關新聞

沒想到有大吃電的AI！國泰金總座李長庚籲2050淨零路徑圖重修

國泰金控今日舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，經濟部次長連錦漳致詞時再三強調不缺電，並且喊出2030年綠電要供應到...

新青安整理包／為何善意淪為炒房元凶？誰能貸、怎麼貸、爭議、新規一次看！

內政部為因應不斷上漲的房價、鼓勵青年自行購屋，於2010年推出「青年成家安心購屋優惠貸款」專案，又稱「青安貸款」，從政策上路迄今已核准超過1.43兆元的貸款，預估有34萬戶受惠；後續更是提出了「新青年安心成家購屋優惠貸款」，也就是「新青安」，作為原有政策的提升與修正版本。

日圓孱弱 李長庚：日圓自強要靠日本企業自己勇敢

日圓匯價下探之勢未止，日圓能不能買？國泰金控總經理李長庚今日表示，要看買日圓的用途是什麼，如果要到日本旅遊、在日本置產，...

郭智輝拋引進移工穩供電 勞長：訊息不完整再向經濟部了解

近日各地陸續傳出跳電，經濟部長郭智輝昨於立院表示，因台電設備老舊或某地區大量人口移居，造成負荷變大，所以產生跳電，會加強...

經濟部次長連錦漳：2030年是關鍵指標 綠電需求400億度

國泰金控「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」今日登場，今年主題為淨零轉型競爭，聚焦全球氣候金融的發展、能源轉型及產業轉型，...

流通商戰／遠百積極展店不怕市場飽和 徐旭東看中的是什麼？

遠東百貨在信義A13開店之後，還開出竹北店，算上集團，遠東SOGO除了既有忠孝本館、復興及敦南館，還拿下大巨蛋商場，Garden City第一期已經在6月開張，但遠百董事長徐旭東仍不滿足地說，要繼續展店。難道不擔心百貨市場飽和？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。