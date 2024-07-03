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日圓孱弱 李長庚：日圓自強要靠日本企業自己勇敢
日圓匯價下探之勢未止，日圓能不能買？國泰金控總經理李長庚今日表示，要看買日圓的用途是什麼，如果要到日本旅遊、在日本置產，「坦白講這個價位不錯」，匯率是一種相對概念，因為美元一直強勢，對其他貨幣帶來壓力，當美國經濟開始走弱，相對之下其他幣別就有機會回升。
日圓弱勢除了與美元強勢有關之外，也與日本的貨幣政策及經濟結構有關，李長庚指出，日本近年經濟成長很大部分是來自於觀光客的貢獻，觀光動能帶動餐飲、旅遊等產業的成長，但日本本土企業的加薪等，並沒有明顯的變動。
雖然現在日圓下跌，去日本旅遊及置產是好的機會點，但李長庚說他更期待日本在面對老年化社會，能找出一條出路，日本企業可以勇敢地投資、勇敢地為員工加薪，讓他們能勇敢地消費，這樣日本的經濟成長會更有機會，日圓就有機會轉強。
不過，匯率還是存在相對的概念，李長庚說，美元一直很強，其他幣別就會比較弱勢，但若美國聯準會（Fed）開始降息，美國經濟開始相對走弱，在相對比較下，其他幣別就有機會在美元自己走弱下自動走升。
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