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澎湖漁船越界遭陸海警扣押 行政院回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關我國澎湖漁船越界捕魚遭陸方登檢扣押一事，行政院發言人陳世凱3日表示，此事件我國漁船闖入休漁期的陸方水域作業，因此遭遇陸方執法，政院也再次提醒漁民提高警覺，不要有違反陸方有關伏季休漁規定的情形，同時也呼籲陸方體恤漁民為求生計涉險捕魚的辛勞，期望陸方儘快釋放我國人船，確保人員平安。

陳世凱指出，我國遭到帶走的漁船，是在晉江深滬11海里遭陸方登檢扣押並帶往金門東北方的圍頭港，由於事發地點在陸方管轄海域內，經確認登檢地點也位處陸方水域，因此遭陸方出動八艘海警船包圍取締。而我國海巡單位基於保護國籍漁船、漁民作業安全，在第一時間馳援協處，後因深入對方水域，為免升高衝突，故而停止緊追，並全程注意確保相關水域作業我國船隻安全離開。

陳世凱表示，由於農業部漁業署已於2024年5月發文予全國漁會有關陸方「2024年海洋伏季休漁制度」相關資訊，該海域自今年5月起即進入休漁期，再次提醒我國漁民莫涉犯違規、違法風險，同時也呼籲陸方不要將漁民單純違規行為，升高不必要手段、引起漁民不安。

漁民 金門

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