沒想到有大吃電的AI！國泰金總座李長庚籲2050淨零路徑圖重修
國泰金控今日舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，經濟部次長連錦漳致詞時再三強調不缺電，並且喊出2030年綠電要供應到400億度的目標。國泰金控總經理李長庚表示，二年前公布淨零路徑圖並未考慮到AI用電量的增長，應該重新檢視電力供需及淨零規畫。
李長庚指出，經濟部有保證可提供2030年前所需的綠電，觀察近幾年不論是政府還是民間企業，都積極發展綠電，相信可以透過各界的努力達成目標，不過，政府當年在規畫2050淨零路徑圖時並沒有考慮到AI的發展與對電力的需求那麼多，此計畫應該與時俱進，重新檢視，需要多少電力，綠電到底夠不夠。
不只要有足夠的電力、要有足夠的綠電，還要有足夠好的綠電，李長庚表示，在供應上要足夠，要穩定，若未來再生能源的比率愈來愈高，有智慧地調配與儲能技術就很重要，因為需要較多電力的夏天，風電反而不足，因此科技的進步尤其儲能技術的進步對於台灣電力的結構、電力的足夠或電力的韌性 ，基本上都是很關鍵的議題。
李長庚坦言，當然會擔心電不夠，因為產業需要電，但經濟部有保證台灣不缺電，台灣是製造業很強的國家不僅需要足夠的電力及綠電，還要能穩定取得，至於經濟部承諾的2030年綠電400億度目標是否能達成，還是會差個一、二年，他認為無須太嚴肅看待，但能以此為目標，一起努力，將來透過技術的進步與創新，就能大幅提升能源效率，甚至淨零也不必等到2050年。
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