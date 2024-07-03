士電綠能產品營收占比拚5成 自供綠電目標15%

士林電機積極擴充綠能產品營收比重，長期目標占比50%，士電也擴大布局太陽能等再生能源，預估到2030年，自供綠電占比目標15%，到2030年，碳排強度目標下降36%，碳排總量下降15%。

士電積極擴充綠能產品和營收比重，在2023年永續報告書中，士電規劃3年內短期目標，提高綠能產品及服務營收占比達到30%，3年以上提高綠能產品及服務營收占比至50%。

士電表示，近年積極轉型成為綠電供應者，範圍涵蓋漁電共生及地面型太陽能電廠、政府公共工程及台電統包工程等，士電也擁有自主儲能櫃，持續布局潔淨能源和相關技術發展。

在節能綠能布局，士電持續擴充再生能源，2023年士電已自行建置2座屋頂型太陽能，太陽能發電裝置容量609kW，到2023年底，士電在太陽能發電量約25萬8420kWh。

士電今年規劃將再建置1座屋頂型太陽能及1座光充儲案場，裝置容量可到1.29MW，預估今年太陽能總裝置容量可到1.8MW，預計總發電量192萬度。

士電預期，到2030年太陽能再生能源累計裝置容量目標5.1MW，發電量543萬度，自供綠電占比要到全公司用電量的15%。

在降低溫室氣體排放目標，士電規劃3年內溫室氣體排放強度降低20%，到2030年，士電碳排強度目標下降36%，碳排總量下降15%。

在電動車產品，士電表示，持續開發10kW至150kW電動汽機車動力系統，並布局電動車充電樁。

在綠能工程，士電指出，已具備太陽能升壓站、單元變電站、監控系統、儲能案場等，包括規劃、設計、土建、電機、維運等能力，未來結合表後市場的電力營運、電力調度，要成為光充儲解決方案系統商。

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