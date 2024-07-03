安永 CEO 調查：未來1年以投資 AI 為主要策略

安永發布最新一季「CEO展望脈動調查」，調查發現，儘管經濟環境充滿挑戰，但超過6成CEO對收入和利潤增加仍保持樂觀，而未來一年內，CEO策略以投資AI等科技、數據和網路安全為主。

「安永CEO展望脈動調查」為每季度的調查，調查時間為2024年3至4月，對象為全球大企業的1,200名執行長及300名機構投資者，提供在快速變化的全球經濟中，對於董事會議程的優先事項見解；受訪地區為中國、印度、日本、美國等21個國家，涵蓋消費者與健康、金融服務、工業與能源、基礎設施、科技媒體和電信共五個產業。

調查結果顯示，當前的經濟環境充滿挑戰，CEO們對於全球整體的商業環境包括全球經濟成長、通膨是否緩解、地緣政治穩定性等，多認為維持不變，但有些現象顯示復甦的潛力，對於企業獲利持較樂觀的看法。

全球CEO們對收入和利潤的增加仍保持樂觀，包括6成受訪CEO對未來的企業收入成長抱持著信心，65％CEO對企業的獲利能力表示樂觀。

由於人工智慧（AI）近年快速進入企業應用及人類生活，但長期來看，機構投資人則期望實現淨零目標，開拓新收入來源。調查在未來一年內的策略重點，受訪CEO認為前三項重要的公司策略，分別是AI在內的科技以提高生產力（47％），加強數據管理和網路安全（45％），以及管理端到端的成本（38％）。

若以未來三年的長期目標來看，期望企業進行的策略重點前三名，分別是使公司的商業模式和營運脫碳並實現淨零排放（43％），保障收入成長與創造新的收入來源（41％），及投資AI在內的科技（34％）。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬表示，台灣近期在AI應用領域受到全球的關注，在AI的未來發展擁有先行優勢。而AI發展以大型科技公司為主，但臺灣產業高達九成以上為中小企業，雖然臺灣企業大多了解AI未來將有顛覆性的發展，但是要如何投資AI技術或獲得相關人才，仍是有待了解的議題。

何淑芬說，目前台灣企業以AI運用、AI投資來達成相關效果，但是AI仍是以先期投資為主，不一定能馬上看到效果。更進一步提到，「就併購AI技術的公司來說，台灣目前還沒有太多此類型的交易，企業對於要如何尋找到好的標的，或者評估AI公司的價值還需要更多的經驗」。

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