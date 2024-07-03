工輔法上路4年 環團：農地違章工廠面積不減反增

環團今天表示，工輔法上路4年，疑似農地違章工廠面積不減反增，除了污染農地，也成消防隱憂，呼籲政府加嚴工廠退場機制，針對新增建與未納管違章工廠立即斷水斷電或拆除。

處理農地工廠的「工廠管理輔導法」於2020年3月正式施行。地球公民基金會今天舉辦「農地違章工廠治理接力－給賴政府的待辦清單」記者會，呼籲新增建與既有違章工廠應即報即拆、農地上的違章鐵皮廠房應依法連續開罰。

地球公民基金會專員賴沛蓮引用農業部農地及農業資源盤查結果，近4年疑似工廠占用的農地面積新增達2433公頃，相當於243個大巨蛋，顯示新增農地違章工廠數量仍持續上升。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，農地工廠管制的政策方向是大量納管，登記後就地合法，但污染、工安的問題沒辦法好好處理，現在很多稽查人力缺口不足；經濟部的退場機制，是要環保單位開出勒令歇業，但實務上都只有「勒令停工」，改善後又復工運作。

曾虹文認為，被特許能在農地上運作的工廠，排放污染的影響是比工業區大很多，農地污染是大家在承擔，「這樣公平嗎？」農地工廠應該是一點點污染都不應該發生。

消防員工作權益促進會代表柯廷儒指出，內政部所訂的「輔導既存工廠自設滅火設備及替代設施指導原則」缺乏強制力，導致公安仍有隱憂；違章工廠除了違反建築法規，加上資訊不明，更對消防員救災安全有極大風險，應該盡速排拆。

在場團體共同呼籲，內政部應公開都市土地和非都市土地違裁罰紀錄，並強制既存工廠裝設滅火等消防設備；經濟部應針對新增建與未納管違章工廠立即斷水斷電或拆除，並制定合理的工廠退場機制。

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