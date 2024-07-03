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台電擬引進移工加強供電 勞動部：將跟經濟部了解

中央社／ 台北3日電

台電擬引進移工加強供電妥善率，引發外界議論，然而台灣法規目前並沒有開放能源業可引進移工。勞動部長何佩珊今天說，將再跟經濟部了解實際情況。

近期台灣各地陸續傳出跳電，引發討論。經濟部長郭智輝昨天在立法院表示，台電因為設備老舊或某地區大量人口移居，造成負荷變大，所以產生跳電現象，會加強民生用電的妥善率，但因為人力有限，現在要跟跨部會協商，可能要從國外引進移工。

不過，根據法規規定，台灣並沒有開放能源業可以引進移工，而台電目前僅能引進營建業移工從事如變電所等工程。

何佩珊今天出席職安法施行暨職安署成立雙十週年慶活動，會前被詢問台電擬引進移工一事指出，會再跟經濟部了解詳細情況，目前訊息還沒很完整，會再進一步討論。

台電 移工

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