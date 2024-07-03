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經濟部次長連錦漳：2030年是關鍵指標 綠電需求400億度

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國泰金控3日舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，圖左至為：經濟部次長連錦漳、國泰金控董事長蔡宏圖、金管會副主委陳彥良。記者陳儷方／攝影
國泰金控3日舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，圖左至為：經濟部次長連錦漳、國泰金控董事長蔡宏圖、金管會副主委陳彥良。記者陳儷方／攝影

國泰金控「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」今日登場，今年主題為淨零轉型競爭，聚焦全球氣候金融的發展、能源轉型及產業轉型，國泰金控董事長蔡宏圖表示，淨零轉型是一場持久戰，需要永續的資金與技術支援，經濟部次長連錦漳應邀致詞，他表示，淨零需要很多綠電，2030年是關鍵減碳指標，初估台灣需要400億度的綠電。

連錦漳指出，台灣要發展AI，要進入減碳，這種雙軸轉型的時代都需要電，台灣的電力是足夠的，電是不缺的，請大家可以放心地去發展AI、做淨零減碳，不論是發展AI還是發展靜零，都需要電，尤其是發展淨零，更需要很多綠電，初估最關鍵的時期應該是2026到2030年。

尤其2030年是一個最關鍵的減碳指標，連錦漳說，2030年台灣需要的綠電達400億度，現在正從風、光、儲電等多元能源發展，一定會提供足夠的綠電供大家來使用。

連錦漳也利用機會推銷經濟部正在推廣的ESCO節能方案以及離岸風電融資，ESCO是協助中小企業，而離岸風電則是對於未來再生能源的供給非常重要，他同時表示，如果每一家金融機構都能像國泰金控一樣支持經濟部，提供融資給離岸風電，就不愁無再生能源。

蔡宏圖致詞時指出.，從2017年首度舉辦「氣候變遷圓桌論壇」起，每年都在思考如何發揮更大的影響力，八年來持續將國際重要趨勢，從氣候變遷到水資源、生物多樣性、自然資本等帶進論壇，希望作為產官學對話的平台，促進各界交流。

蔡宏圖表示，能源與資金是淨零轉型的重要關鍵，需要金融生態圈與產業鏈企業投入資源，發揮台灣在國際間的關鍵影響力，國泰金身為永續金融先行者，在永續金融、氣候行動上會持續以實際行動支持台灣，透過公私部門攜手協作，帶動產業一起成功轉型。

國泰金控 綠電 離岸風電

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