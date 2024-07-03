聯合國氣候調查：86%民眾希望加強氣候行動

熱到融化！夏至過後全台悶熱難耐，高溫飆到38°C以上，不僅台灣如此，全球氣候變遷正讓北半球各地出現危險熱浪，預期極端高溫現象到七月將更嚴重。

著眼於全球氣候變遷對政經社會的影響甚鉅，聯合國開發計劃署(UNDP) 6/20公布「人民氣候投票」（Peoples' Climate Vote）結果，全球86%受訪民眾希望世界各國擱置分歧、加強氣候行動，80％希望自己的國家能強化應對氣候變遷的承諾，78%希望政府能為受到極端天氣影響的民眾提供保護，72%希望自己的國家能快速從化石燃料轉向再生能源，69%認為氣候變遷已對人生重大決策產生重大影響，僅有39%認為企業在應對氣候變遷上做得很好。此外，全球受訪者中56％表示他們經常(每天或每周)考慮氣候變遷問題，開發中國家則有63％，顯示開發中國家比已開發國家民眾更在意氣候議題。

富蘭克林證券投顧認為，今年這份調查是史上最大規模的獨立氣候變遷民意調查，受訪人數超過7.3萬人，來自77個國家(占全球人口比例達達87%)，高於2021年首次調查涵蓋50個國家，調查係透過15個問題詢問受訪者日常生活如何受到氣候變遷的影響、希望自己的國家和世界各國如何應對等。藉由這份結果有助讓各國政府了解民眾對氣候變遷的擔憂和需求，尤其2024年下半年仍有許多國家要舉行選舉，氣候政策也將成為選民關注的熱點。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆(Craig Cameron)表示，預期在2030年之前，企業和政府對脫碳的承諾將扮演重要角色，尤其隨著極端氣候對全球的威脅更加嚴峻，要把全球氣溫升幅控制在比工業化前水準高出1.5°C情境已越來越不切實際的情況下，全球必須持續強化脫碳的承諾和努力。

展望下半年，克雷格·卡麥隆指出，我們認為影響氣候變遷主題的兩大逆風將逐漸鈍化、甚至有望轉為順風，包括: (1)貨幣政策轉向：我們認為當前的利率接近區間高位，未來幾季利率下滑的可能性高於利率上揚的風險，我們並不預期未來將回到低利率環境，但只要現在偏高的利率走勢趨穩或是稍微下滑，這將大幅改善氣候變遷股票的經濟效益、推升估值並吸引長期資金流入。(2)供需動能改善：歷經這段時間的調整，不論是太陽能變頻器、電動車電池或鋰鹽等原物料等，我們預期供過於求的狀況年底前將持續改善，這對市場情緒的影響比銷量增長或總經環境更加重要。

克雷格·卡麥隆提醒，年底前的風險則須留意地緣政治、美國選舉及選舉結果對美國通膨削減法案(IRA)的潛在影響。著眼於太陽能及風力發電領域對美國就業和經濟的影響巨大，我們預期這兩個次產業受到美國政策變化的潛在影響將相對較小。儘管市場波動難免，當市場多數投資人過度關注於短期風險而忽略長期趨勢時，將為主動式管理者提供擇優布局的機會，看好脫碳(decarbonization)和去全球化(deglobalization)將是未來數年的投資主題。

富蘭克林證券投顧表示，預期第三季全球景氣將維持穩健增長，投資人仍須耐心靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向，有利風險性資產多頭續航，在短線AI股急漲後出現技術面乖離過大的修正之際，資金有望流往低基期市場尋找機會，看好全球將持續朝2050年淨零轉型的目標邁進，將締造眾多投資機會，建議將全球氣候變遷股票型基金納入長期核心配置。

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