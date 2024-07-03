快訊

陸海警帶走澎湖漁船 洪奇昌籲兩岸克制避免擦槍走火

移動路徑曝！澎湖漁船遭陸海警帶走 船上共5人包括2名台籍、3名印尼籍

臺日韓PBL工作營暑假登場！仁寶今代表台廠赴日籌備

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）及高附加價值醫療科技業者方策等多家台廠，今（2）日特地派出內部高管，作為台灣企業界代表專程飛到日本，並攜手日本Osaka Gas、Daiwa House、Yanmar、Panasonic Energy、JR West、以及韓國Hyundai Motor 等多家企業，為日本、韓國、臺灣等三地即將於暑假舉辦的「國際跨校產研(PBL)工作營」，共同提出產業主題進行產品設計與原型實作。

據悉，國際跨校產研Problem Based Learning (PBL) 工作營預定於暑假於日本、韓國、臺灣等三地舉辦，預計自台灣遴選10位學生，與日本大阪工業大學及韓國國民大學學生混合編組，並暫定由日本Osaka Gas、Daiwa House、Yanmar、Panasonic Energy、JR West、韓國Hyundai Motor、臺灣仁寶電腦、方策科技等共同籌備，最終主題將另行公告。

對此，經濟部產業技術司也說明，這次工作營報名資格需要是具備日常溝通英文能力之日間部大三（專四）以上、碩士班學生，而報名時須上傳個人簡歷、作品成果、以及英語能力佐證資料(格式不拘)，報名後將再另行通知面試時間。經錄取之學生將全額補助參與活動之機票與住宿費用(由主辦單位統一安排)。

對此，經濟部產業技術司也提醒，最終入選的臺灣學生，有規定將在活動結束後，須另行組隊報名參與教育部青發署「Young 飛全球行動計畫」提案，該計劃主要是為鼓勵國內青年學子組隊自主提案，並培訓青年進行國際組織數位聯結及實踐臺灣在地行動，盼能藉以提升青年國際視野及行動執行力，並增進青年對國際事務及永續發展目標之認識與理解，促進人才之流動。

日本 暑假

延伸閱讀

鼓勵讀書 桃市「暑假閱讀寫作多元課程營隊」熱鬧開營

5款酷洛米聯名免費送！白蘭氏葉黃素精華飲 衝暑假銷售

暑假走讀看1895乙未戰役古戰場 桃園乙未文化季7月6日來了

桃園暑假連2天都停電 民代批中央不承認缺電、停電只會更頻繁

相關新聞

再傳捷報！台中機場捷運通過交通部審查 工期預估14年

台中市重大交通建設再傳捷報！台中機場捷運可行性研究2日通過交通部審查，台中市長盧秀燕表示，將持續爭取行政院核定。此案以台...

氣候變遷委員會首次會議時間、討論議題曝光

對於國家氣候變遷對策委員會開會時間，環境部長彭啟明2日指出，目前看來應該是在7月底召開，不過確切時間要等總統府發布。他也...

共享辦公室有熱潮3／商辦市場五大趨勢 科技業需求撐場下半年看好

央行本月13日理監事會除了祭出六波房市信用管制，也調升存款準備率0.25個百分點，不少人關心商用不動產走向。

共享辦公室有熱潮2／對沖基金、時尚品牌進駐 這家共享辦公室為何受外商青睞？

國際知名對沖基金上月落腳台北，這是該基金在亞太地區除了香港、新加坡、日本、雪梨之外的最新據點，也是全球最大共享辦公室供應商雷格斯（Regus)的新客戶，引起關注。

野村投信：預期美國9月降息1碼 不排除年底再一次

美國大選選戰氣氛日趨熱烈，兩黨候選人陸續提出政見，為下半年美國貨幣政策、經濟政策投下變數，野村投信投資長俞鼎基(Guy ...

2%的通膨率警戒線 楊金龍：具有一定的靈活性

行政院長卓榮泰和央行總裁楊金龍上午出席立法院總質詢，立委林德福針對通膨問題和貧富差距現象向卓榮泰及央行總裁楊金龍提出通膨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。