臺日韓PBL工作營暑假登場！仁寶今代表台廠赴日籌備
代工大廠仁寶（2324）及高附加價值醫療科技業者方策等多家台廠，今（2）日特地派出內部高管，作為台灣企業界代表專程飛到日本，並攜手日本Osaka Gas、Daiwa House、Yanmar、Panasonic Energy、JR West、以及韓國Hyundai Motor 等多家企業，為日本、韓國、臺灣等三地即將於暑假舉辦的「國際跨校產研(PBL)工作營」，共同提出產業主題進行產品設計與原型實作。
據悉，國際跨校產研Problem Based Learning (PBL) 工作營預定於暑假於日本、韓國、臺灣等三地舉辦，預計自台灣遴選10位學生，與日本大阪工業大學及韓國國民大學學生混合編組，並暫定由日本Osaka Gas、Daiwa House、Yanmar、Panasonic Energy、JR West、韓國Hyundai Motor、臺灣仁寶電腦、方策科技等共同籌備，最終主題將另行公告。
對此，經濟部產業技術司也說明，這次工作營報名資格需要是具備日常溝通英文能力之日間部大三（專四）以上、碩士班學生，而報名時須上傳個人簡歷、作品成果、以及英語能力佐證資料(格式不拘)，報名後將再另行通知面試時間。經錄取之學生將全額補助參與活動之機票與住宿費用(由主辦單位統一安排)。
對此，經濟部產業技術司也提醒，最終入選的臺灣學生，有規定將在活動結束後，須另行組隊報名參與教育部青發署「Young 飛全球行動計畫」提案，該計劃主要是為鼓勵國內青年學子組隊自主提案，並培訓青年進行國際組織數位聯結及實踐臺灣在地行動，盼能藉以提升青年國際視野及行動執行力，並增進青年對國際事務及永續發展目標之認識與理解，促進人才之流動。
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