高溫炎熱…7月第二天 用電量就創高

經濟日報／ 記者江睿智陳儷方／台北報導
進入7月第二天，用電量就寫下歷史紀錄。記者黃仲裕／攝影
進入7月第二天，用電量就寫下歷史紀錄。記者黃仲裕／攝影

進入7月第二天，用電量就寫下歷史紀錄。昨（2）日北部高溫炎熱，民眾增加使用空調，推升整體用電量，在昨日下午1時52分瞬間用電達4,118萬瓩，為歷史新高。

昨日午後瞬時負載不僅超越2022年7月22日的4,074萬瓩，更逼近台電原預估今年尖峰負載的4,119萬瓩。

台電官網顯示，昨日最大供電能力4,733萬瓩，備轉容量率為16.86%，備轉容量燈號亮綠燈，代表系統供電餘裕充足。

台電表示，昨日北部天氣炎熱，尤其午後雷陣雨開始前，濕度偏高讓舒適度降低，民眾開冷氣，推升整體用電量，不過還好只有北部下起雷陣雨，中南部太陽光電發電情況良好，有足夠電力支應。

歷年瞬時尖峰負載排名，昨日4,118萬瓩刷新紀錄，第二名為2022年7月22日的4,074萬瓩，第三名是2022年7月25日的4,066萬瓩，至於第四、五名皆發生在今年，分別為6月21日的4,063萬瓩、6月28日的4,054萬瓩。

台電 太陽光電

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