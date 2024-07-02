台糖：豬場改建第1期7月進豬試養 第2期拚年底完成

民進黨立委賴惠員今天在立法院質詢時以養豬事業、土地管理等為例，質疑台糖管理失能。台糖表示，豬場改建計畫第1期估於7月全數進豬試養，第2期力拚年底完成，未來會持續精進提升畜殖產業競爭力。

賴惠員今天在立法院以「台糖養豬黑白養，土地俗俗租」為題質詢，質疑台糖管理內部失能，並指出台糖從2020年投入新台幣107億元，要蓋13座舊換新規模的養豬場，到目前為止，還有3座養豬場未完成招標。

台糖傍晚發布新聞稿說明，農業循環豬場改建投資計劃第1期（6座豬場）統包工程，預計今年7月會全數進豬試養，第2期（7座豬場）統包工程也會盡全力於今年底進豬試營運。

至於豬場育成率較全國平均數低，台糖解釋，主要是因傳統開放式豬舍防疫效果不佳，以及面臨豬場改建期間，台糖邊養、邊拆又邊蓋所致，預期在改建計畫完成後育成率可全面提升。

司法機關關注畜殖場汙泥回填堆置場內一案，台糖表示，已啟動內部檢討，並完全配合相關調查作業；畜殖場的汙泥多為豬的排泄物，並非有毒物質，妥處之後還可回供田間澆灌。對於賴惠員質疑有很多有毒廢棄物，台糖表示，「應是委員有所誤解」。

此外，有關新奇美事業公司申請延續承租台南柳營地上權一案，台糖澄清，依照通案性處理原則，同意辦理續約，符合內控規定。

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